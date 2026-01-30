Ángela Torres y Marcos Giles oficializan su relación con un gesto épico en Pinamar
La temporada de Nadie Dice Nada, el programa central de Luzu conducido por Nico Occhiato, cerró con una propuesta inolvidable, donde una avioneta y un beso público marcaron el inicio de una relación muy esperada por los fans.
Desde que Ángela Torres y Marcos Giles compartieron escenas de complicidad al aire los seguidores del programa bautizaron su posible vínculo como Margelita, un ship que fue ganando fuerza con el tiempo.
Después de meses de rumores y complicidad, Ángela Torres y el influencer Marcos Giles blanquean su vínculo sentimental en vivo durante el cierre de la temporada de Nadie Dice Nada, el programa central de Luzu en Pinamar. Una propuesta romántica con avioneta y un beso frente a miles de personas marcaron el momento que convirtió al ship “Margelita” en una pareja real.
El momento que todos esperaban
En la última emisión estival del ciclo de streaming Nadie Dice Nada, que se transmitió desde un parador de Pinamar con miles de fanáticos presentes, Marcos Giles transformó los constantes guiños y gestos de cercanía con Ángela Torres en una declaración pública de amor.
El influencer planeó una sorpresa fuera de lo común: una avioneta con un cartel que decía “Ángela, ¿querés ser mi novia?”, visible sobre la playa y captado por todos los asistentes.
La respuesta no se hizo esperar: frente a la multitud y con emoción, la cantante y actriz aceptó la propuesta, sellando el momento con un beso que fue celebrado por el público y replicado en redes sociales.
El influencer planeó una sorpresa fuera de lo común: una avioneta con un cartel que decía “Ángela, ¿querés ser mi novia?”.
Del rumor a la confirmación pública
Desde que Ángela Torres y Marcos Giles compartieron escenas de complicidad al aire —entre miradas, bromas y gestos románticos— los seguidores del programa bautizaron su posible vínculo como Margelita, un ship que fue ganando fuerza con el tiempo.
Aunque en otras emisiones ya habían habido gestos llamativos —como regalos, flores y bromas disfrazadas que captaron la atención del público— nunca antes se había dado una confirmación tan clara y pública como esta propuesta aérea.
Este hecho no solo cerró la temporada veraniega del streaming, sino que también puso fin a las especulaciones sobre si existía o no algo más que una relación de amistad entre ambos.
Reacciones y repercusión
La escena se volvió tendencia en redes sociales, donde miles compartieron clips, memes y reacciones al romántico momento. Frente a la playa colmada, el beso entre Ángela y Marcos fue recibido entre gritos de emoción y aplausos, consolidando el interés mediático en la nueva pareja.
Este episodio también marcó cifras destacadas para Nadie Dice Nada: más de 50 mil personas se agolparon en el parador para seguir el cierre de temporada, y la transmisión en vivo superó los 280 mil espectadores simultáneos en YouTube, un nuevo récord para el canal.
Frente a la multitud y con emoción, la cantante y actriz aceptó la propuesta, sellando el momento con un beso que fue celebrado por el público y replicado en redes sociales.
¿Qué viene ahora?
Aunque aún no hubo confirmaciones oficiales en redes personales por parte de Ángela Torres o Marcos Giles, la escena pública en Pinamar funciona como una declaración casi innegable del inicio de su relación. El fenómeno ha generado expectativa tanto en el ambiente del entretenimiento como entre los fanáticos del programa, que ahora esperan más apariciones juntos y posibles proyectos futuros vinculados a la pareja.
Lo que empezó como un ship entre seguidores en el mundo del streaming terminó con una escena que recuerda a las grandes historias románticas veraniegas argentinas: una propuesta original, miles de espectadores, emociones compartidas y la confirmación de un vínculo que ahora da que hablar en el espectáculo nacional.