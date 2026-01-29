#HOY:

Juanita Tinelli estaría comenzando una relación con un reconocido streamer argentino

Tras un sugestivo intercambio en redes sociales, crecen los rumores de que la hija de Marcelo Tinelli estaría iniciando una relación con el streamer Tomás Mazza, una de las figuras emergentes del mundo digital argentino.

Rumores de romance entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza.Rumores de romance entre Juanita Tinelli y Tomás Mazza.
Juanita Tinelli, modelo e influencer e hija del conductor Marcelo Tinelli, vuelve a estar en el centro de la escena mediática por un presunto nuevo romance. En las últimas horas, fuertes versiones la vinculan sentimentalmente con Tomás Mazza, un popular streamer e influencer del mundo digital argentino.

Cruce de mensajes y señales en redes

Los rumores comenzaron a tomar fuerza luego de un intercambio público entre ambos en TikTok. En uno de los videos que Juanita subió a la plataforma, Mazza comentó: "Hola mi amor. Qué linda estás".

La respuesta de ella fue inmediata y afectuosa: "Hola mi vida". Ese simple ida y vuelta desató una ola de comentarios por parte de seguidores y medios del espectáculo, que comenzaron a hablar de un posible vínculo amoroso.

Además del cruce de palabras, ambos se siguen mutuamente en redes sociales y suelen interactuar con frecuencia en sus publicaciones, lo que alimenta aún más las especulaciones.

Los mensajes en TikTok.Los mensajes en TikTok.

¿Quién es Tomás Mazza?

Conocido en redes por su contenido vinculado al fitness, estilo de vida y entretenimiento, Tomás Mazza también ha ganado notoriedad por participar en eventos de boxeo organizados por figuras como Ibai Llanos, como “La Velada del Año”.

Tiene una comunidad fiel de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, y se ha posicionado como uno de los nombres emergentes del universo influencer argentino.

Su crecimiento en redes sociales ha sido sostenido en el último año, y su reciente exposición mediática por este supuesto romance lo terminó de instalar en la conversación pública.

En medio de un año personal movido

Este presunto nuevo vínculo llega en un momento en el que Juanita Tinelli busca retomar la calma tras un 2025 cargado de tensión familiar. En los últimos meses, fue noticia por un escándalo privado que involucró amenazas y disputas dentro de su entorno cercano.

Sin embargo, la modelo e influencer ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte contenidos sobre moda, momentos cotidianos y mensajes positivos. Este posible nuevo capítulo sentimental parece coincidir con una etapa de reconstrucción personal y profesional.

Juanita Tinelli.Juanita Tinelli busca retomar la calma tras un 2025 cargado de tensión familiar.

Una familia siempre en el centro de la escena

Como parte de una de las familias más mediáticas del país, Juanita Tinelli ha crecido bajo el foco de la atención pública. Desde sus primeras apariciones junto a su padre en televisión hasta su desarrollo como modelo e influencer, cada paso que da es seguido de cerca por medios y fanáticos.

Esta nueva vinculación sentimental no es la excepción, y su entorno ya está acostumbrado a que cualquier movimiento personal cobre dimensión nacional en cuestión de horas.

