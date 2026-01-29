Por qué María Susini limitó el contacto de Facundo Arana con sus hijos tras la separación

La separación entre María Susini y Facundo Arana sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera que la periodista habría puesto límites concretos al vínculo del actor con sus hijos. La decisión, que generó impacto en el mundo del espectáculo, estaría vinculada a la necesidad de proteger a los menores en medio del proceso de ruptura y reorganización familiar.
Una separación que abrió interrogantes
La ruptura entre María Susini y Facundo Arana, confirmada en los últimos días, sorprendió al ambiente artístico por tratarse de una pareja que siempre mantuvo un perfil bajo y una imagen de familia consolidada. Tras más de una década juntos, la periodista y el actor decidieron poner fin a su relación, una determinación que, según se indicó, no estuvo atravesada por escándalos ni por la presencia de terceros.
Sin embargo, con el correr de las horas surgieron versiones que indicaban que Susini habría solicitado que Arana no se acerque a sus hijos en esta primera etapa posterior a la separación. La medida generó especulación y debate, especialmente por tratarse de una figura pública muy vinculada al rol paterno.
Hace algunos años, Facundo Arana y María Susini habían compartido de manera esporádica postales de la infancia de los chicos.
El motivo detrás de la decisión
De acuerdo con fuentes cercanas al entorno familiar, la decisión de María Susini no estaría motivada por un conflicto judicial ni por una situación extrema, sino por una estrategia de cuidado emocional. El objetivo sería evitar que los chicos queden expuestos a tensiones propias del proceso de separación y permitirles atravesar la transición con mayor estabilidad.
En ese sentido, se explicó que la periodista busca establecer una rutina clara y previsible para los menores, sin cambios abruptos ni superposición de dinámicas familiares. La prioridad, remarcan, es que los chicos puedan adaptarse a la nueva realidad sin quedar en el centro del conflicto mediático ni emocional.
El rol de Facundo Arana en esta etapa
Facundo Arana, por su parte, optó por mantener silencio público respecto a la medida. Personas cercanas al actor señalaron que comprende la postura de su expareja y que su intención es respetar los tiempos necesarios para que la situación se acomode. Lejos de un enfrentamiento, el vínculo entre ambos se mantendría en términos cordiales y con comunicación permanente por temas vinculados a la crianza.
El acuerdo sería transitorio y sujeto a revisión, a medida que la familia encuentre una nueva dinámica. En este contexto, Arana seguiría presente en la vida de sus hijos, pero con modalidades acordadas y sin irrumpir en el esquema cotidiano definido por Susini.
Una decisión ligada al cuidado de los chicos
Desde el entorno de la periodista insistieron en que la medida no debe interpretarse como una prohibición definitiva, sino como una pausa necesaria para reorganizar la vida familiar. La separación implicó cambios logísticos, emocionales y afectivos, por lo que se busca evitar situaciones confusas para los menores.
La única foto reciente que permite ver cómo están actualmente es de diciembre pasado, durante la final del Abierto Argentino de Polo.
Además, se remarcó que Susini asumió un rol activo en la comunicación pública para evitar rumores infundados. En sus declaraciones, dejó en claro que no hubo hechos graves detrás de la ruptura, sino diferencias personales y la necesidad de tomar caminos distintos.
El impacto mediático y la exposición pública
La noticia tuvo una rápida repercusión en redes sociales y programas de espectáculos, donde se debatió el alcance real de la decisión. Para muchos, resultó llamativo que una pareja tan reservada atraviese un proceso tan expuesto. Sin embargo, quienes conocen a Susini y Arana coinciden en que ambos buscan evitar conflictos públicos y priorizar el bienestar de sus hijos por sobre cualquier especulación mediática.
La pareja, durante años, construyó una vida lejos de los escándalos, con escasas apariciones públicas y una fuerte apuesta a la intimidad familiar. La separación, aunque sorpresiva, mantiene ese mismo criterio de discreción.
La decisión de María Susini de limitar el contacto de Facundo Arana con sus hijos tras la separación se inscribe en un contexto de cuidado y reorganización familiar. Lejos de un enfrentamiento, la medida apunta a proteger a los menores durante una etapa sensible y a construir una nueva dinámica sin conflictos públicos. Con acuerdos transitorios y diálogo entre las partes, la expareja busca atravesar este proceso priorizando la estabilidad emocional de los chicos.