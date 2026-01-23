Facundo Arana y María Susini se separan tras 19 años de relación
El actor y la modelo pusieron fin a una relación que comenzó en 2007 y consolidó una familia con tres hijos. La noticia fue confirmada en un ciclo televisivo y se da en términos de respeto mutuo y sin controversias abiertas.
Facundo Arana y María Susini decidieron terminar su vínculo de pareja
Tras casi dos décadas juntos, Facundo Arana y María Susini decidieron terminar su vínculo de pareja, según se difundió este jueves en medios de espectáculos. La información, difundida originalmente en el programa LAM (América TV), fue retomada por múltiples portales y fuentes del entretenimiento nacional.
La decisión de poner fin a la relación —que abarcó gran parte de sus vidas adultas y familiar— se dio en un contexto de respeto y con un enfoque puesto en la crianza y el bienestar de sus hijos. Este desenlace marca un capítulo significativo en la vida personal de dos figuras públicas conocidas por mantener un perfil relativamente bajo fuera de los medios.
Una historia de casi 20 años
Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007 y, desde entonces, desarrollaron un vínculo que se consolidó con el tiempo. Se casaron en 2012 y formaron una familia con tres hijos: India, Yaco y Moro, quienes han sido presentados por ellos mismos como el “eje central” de sus vidas.
Se dio en un contexto de respeto y con un enfoque puesto en la crianza y el bienestar de sus hijos
La pareja construyó su proyecto de vida con discreción, habitualmente evitando el escándalo y manteniendo un perfil más reservado que otras figuras del espectáculo. Con frecuencia, hablaron del valor que asignaban a la familia y a la convivencia cotidiana fuera de los estudios de televisión.
Durante los años compartidos, la relación atravesó momentos de atención mediática, como suele ocurrir con figuras públicas. Sin embargo, Arana y Susini fueron capaces de manejar esas situaciones con una mezcla de transparencia y cuidado por su intimidad, algo que fue reconocido tanto por fanáticos como por colegas.
La difusión pública de la separación se hizo a través de un segmento televisivo, en el que el periodista Ángel de Brito, conductor del ciclo, y su panelista Pepe Ochoa brindaron detalles sobre el presente del vínculo.
Según las fuentes televisivas, el motivo central de la decisión habría sido que “se terminó el amor”, una frase que, si bien simple, fue interpretada por allegados como el reflejo de un proceso interno que se venía gestando con el paso del tiempo.
Fue el resultado de una reflexión compartida sobre la viabilidad de continuar como pareja.
Motivos y actuales términos de la separación
De acuerdo con los detalles aportados en LAM, la separación no se vincula a conflictos públicos ni a escándalos intensos, sino que fue el resultado de una reflexión compartida sobre la viabilidad de continuar como pareja.
Pepe Ochoa apuntó que, si bien Arana y Susini aún mantienen afecto y respeto mutuo, “ya no funcionan como pareja”. Además, subrayó que las manifestaciones externas de cercanía —como aparecer juntos en lugares públicos recientemente, incluso en Mar del Plata— responden a una decisión conjunta de preservar la normalidad en torno a sus hijos y amistades cercanas.
El panelista sostuvo también que la información comenzó a circular por un viaje durante el cual Susini habló del tema en su entorno más íntimo, lo que permitió que la noticia trascendiera a los medios.
A diferencia de otras rupturas mediáticas, fuentes coinciden en que no hubo versiones públicas de desencuentros ni de acusaciones cruzadas entre los protagonistas. “Están juntos porque no hay ningún problema. El amor se terminó, pero es una pareja que todo el mundo quiere”, sintetizó Ochoa durante la transmisión.
Tras la confirmación del desenlace, Arana fue consultado por la prensa en un breve momento en el Teatro del Fuerte de Tandil, donde se presentó con su unipersonal En el aire. En esa oportunidad, el actor habló con mesura y puntualizó: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo…”.
El enfoque de sus declaraciones —moderado y sin confrontación— coincide con la línea general que han mantenido ambas figuras públicas a lo largo de su relación: priorizar la familia y la comunicación respetuosa sobre las expectativas mediáticas.
La ruptura de Arana y Susini ocurre en un momento en que sus tres hijos son adolescentes, un tramo de la vida familiar que suele intensificar la atención sobre cuestiones de crianza y convivencia.
Consultores en relaciones familiares han señalado que, cuando una separación se gestiona con canales de comunicación abiertos y se mantiene el respeto entre los padres, las transiciones pueden ser menos traumáticas para los hijos. Este parece ser el enfoque elegido por los protagonistas. (Contexto amplificado con base en estándares de cobertura familiar y no en fuentes específicas)
Hasta el momento, ni Arana ni Susini han publicado comunicados extensos en sus redes sociales al respecto. Este silencio, interpretado por algunos analistas del espectáculo como parte de una estrategia de cuidado de la privacidad, contrasta con la tendencia habitual de pronunciamientos públicos inmediatos tras eventos personales significativos.