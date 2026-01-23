Florencia Peña contó que elige vacacionar en el exterior “para que no le pidan fotos”

Florencia Peña volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de explicar públicamente por qué suele elegir vacacionar fuera del país y no en destinos turísticos locales. La actriz habló con franqueza sobre el impacto que la fama tiene en su vida cotidiana y dejó en claro que su decisión está vinculada a la necesidad de descansar sin la presión constante de la exposición.
La reflexión surgió durante una charla con Nilda Sarli en el ciclo Mil Vidas, donde Peña abordó su relación con la popularidad y las dificultades que le genera. Allí reconoció que la fama no siempre resulta fácil de sobrellevar. “Para mí la fama es una mochila un poco compleja. Yo soy muy fóbica, tengo fobia social y me cuesta un montón”, expresó.
Según explicó, esa exposición permanente condiciona incluso los momentos que deberían ser de descanso. En ese sentido, comparó lo que ocurre cuando intenta vacacionar dentro del país con la experiencia de viajar al exterior. “Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos”, sostuvo, al justificar por qué opta por destinos internacionales.
Peña aclaró que, pese a la incomodidad que le genera la exposición, hace un trabajo personal constante para mantener una actitud respetuosa con el público y los medios. “Trabajo mucho para ser respetuosa cuando la gente se acerca y ni hablar cuando aparecen los cronistas. Entiendo que es el lado B de lo que elegí hacer, así que le pongo garra”, afirmó.
Sin embargo, admitió que el desgaste se vuelve más evidente durante las vacaciones. “La fama es un espacio muy complicado”, señaló, y remarcó que el descanso se ve afectado cuando no logra correrse, aunque sea por unos días, del rol público que ocupa desde hace años.
En ese marco, la actriz fue aún más directa al explicar su elección de viajar fuera del país. “A mí me gusta cuando me voy afuera… Yo me voy afuera básicamente porque puedo hacer cosas que no hago acá”, dijo. Y agregó: “Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme”.
La frase más contundente llegó al final de su reflexión, cuando sintetizó su necesidad personal: “A veces tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima. Y eso acá no me pasa”.
Las declaraciones reflotaron cuestionamientos que la actriz había recibido en noviembre pasado, cuando se viralizaron imágenes de sus vacaciones familiares en el Caribe. El viaje se produjo poco tiempo después de que expresara críticas al gobierno de Javier Milei por la situación económica del país. “Con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal como ahora”, había dicho en ese contexto.
Pese a las críticas, Peña continuó compartiendo imágenes de su estadía en República Dominicana, donde eligió descansar junto a su familia en una localidad costera. “Nuestros primeros días en el paraíso”, escribió en una de las publicaciones, acompañada por fotos y videos de playa y actividades recreativas.
En otro posteo agregó: “Los mejores viajes siempre son juntos. Que la vida nos encuentre celebrando siempre”.