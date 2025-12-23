Flor Peña contó picantes secretos sexuales que tiene con su pareja

Florencia Peña habló en el programa de Moria Casán (El trece) sobre los juegos sexuales que practica con su marido, su postura frente a la visita a la Quinta de Olivos durante la pandemia y la relación con su hijo Juan Otero.
La actriz habló sobre disfraces, roles y risas en la intimidad. También negó la existencia de un video sexual con Alberto Fernández y contó su paso por la Quinta de Olivos. Además, reveló cuestiones vinculadas a su hijo.
Florencia Peña habló en el programa de Moria Casán (El trece) sobre los juegos sexuales que practica con su marido, su postura frente a la visita a la Quinta de Olivos durante la pandemia y la relación con su hijo Juan Otero.
En el ciclo conducido por Moria Casán, la actriz describió cómo recrea escenas con su pareja, Ramiro Ponce de León, y enumeró algunos de los roles que suelen jugar en la cama.
“Yo soy muy juguetona, me gusta disfrazarme”, dijo Florencia Peña, actriz, y agregó que en los juegos ella suele tomar la iniciativa y “lo obligo a actuar” refiriéndose a su marido.
Como ejemplos, mencionó que el juego de la enfermera “salió mucho”, con él como paciente y ella como quien le aplicaba una inyección, y señaló que el rol de masajista También “sale mucho”.
La conductora intervino con una frase que aludió al remate del juego y Peña respondió entre risas, mostrando el tono distendido con el que relató esos episodios.
La actriz abordó además la polémica por su visita a la Quinta de Olivos durante la pandemia y la vinculó con una operación en redes sociales: afirmó que fue víctima de “una operación orquestada desde Twitter” y que fue trending topic durante una semana.
Peña explicó que escribió al entonces presidente Alberto Fernández porque, en pandemia, los actores no tenían un protocolo para poder trabajar, y relató que no fue la única figura que pidió permisos para los trabajadores de la industria.
Sobre los rumores de un video íntimo con el ex mandatario, negó tajantemente su existencia: “No tengo un video con el ex presidente”, dijo Florencia Peña, actriz, y calificó el episodio como un ataque misógino que no piensa dejar pasar.
La conversación incluyó pasajes sobre la maternidad y la relación con sus tres hijos. Peña habló de Juan Otero, a quien dijo haber reconocido desde pequeño y definió su vínculo actual como una mezcla de madre y amiga.
Respecto a la orientación del hijo del medio, afirmó que lo supo “desde que nació” y contó que en la infancia jugaba con sus tacos y gustaba de las carteras y las pulseras.
Sobre la pareja actual de Juan, identificada como Mateo, señaló que lo conoce y lo definió como “divino”, y dijo que su hijo asiste a terapia y que con él puede hablar de todo.
En la entrevista, Peña combinó pasajes íntimos con reflexiones sobre la exposición pública de su vida y la forma en que la prensa y las redes manejaron episodios personales; sostuvo que, después de décadas de trabajo, no permitía que la utilicen de manera misógina.
La actriz cerró su relato reafirmando su intención de acompañar a sus hijos y de defender su reputación frente a lo que definió como operaciones mediáticas, y dejó claro que no piensa permitir que ese tipo de ataques queden sin respuesta.