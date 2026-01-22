Jon Bon Jovi, a los 63: “No me hice operaciones ni ninguna de esas locuras que se hacen ahora”

A los 63 años, Jon Bon Jovi sigue siendo una figura clave del rock internacional. Sin embargo, en un presente donde muchas celebridades recurren a tratamientos estéticos para prolongar una imagen juvenil, el músico decidió ir en sentido contrario.
El cantante habló sin filtros sobre su forma de enfrentar el paso del tiempo. Asegura que prefiere envejecer con autenticidad, sin cirugías estéticas ni retoques. “Acepto mis canas y mis arrugas”, dijo el líder de Bon Jovi, quien se prepara para volver a los escenarios tras una cirugía vocal.
“No me hice operaciones, ni bótox, ni me inyecté nada en los labios o los ojos, ni ninguna de esas locuras que se hacen ahora”, afirmó en una entrevista.
El cantante se mostró orgulloso de haber elegido transitar el envejecimiento de forma natural. “Acepto que mi pelo está encanecido. Al menos, todavía tengo todo mi pelo”, bromeó. Y reconoció que durante un tiempo intentó ocultar los signos del paso del tiempo, pero lo abandonó hace más de diez años. “Mandé todo eso al carajo”, remató.
Bon Jovi aseguró que mirar fotos de su juventud puede resultar “doloroso”, pero que aprendió a aceptar el paso del tiempo como parte de la vida. “No tengo miedo de mostrarme tal como soy”, expresó. Su decisión lo posiciona junto a otros referentes musicales que también eligen envejecer sin intervenciones estéticas, como Mick Jagger o Paul McCartney.
En un contexto donde la industria del entretenimiento suele presionar por mantener una imagen eternamente joven, el músico apuesta por transmitir un mensaje de autenticidad, especialmente a las nuevas generaciones.
Luego de atravesar una delicada cirugía de cuerdas vocales en 2022, Jon Bon Jovi se encuentra en plena recuperación y con la mirada puesta en el futuro. Se espera que en 2026 regrese a los escenarios con la gira Forever Tour, con fechas internacionales que marcan su retorno tras varios años de pausa.
Pese a los desafíos físicos, su energía y pasión por la música siguen intactas. “La voz es un músculo, y estoy trabajando para que vuelva a estar al 100%”, comentó recientemente en medios estadounidenses.
Lejos de los retoques estéticos y los filtros digitales, Jon Bon Jovi elige mostrarse como es: con arrugas, canas y una actitud coherente con su historia. A sus 63 años, el rockero demuestra que la autenticidad puede ser tan potente como cualquier hit. Y mientras se prepara para volver a los escenarios, reafirma que su legado no depende de su imagen, sino de su música.
Esta elección de mostrarse al natural no solo refleja una convicción personal, sino también un mensaje contracultural en tiempos dominados por la estética de las redes sociales. Bon Jovi sabe que, como figura pública, su imagen influye y por eso prefiere mostrarse real, sin filtros ni retoques.
“No quiero parecer alguien que no soy”, sostuvo, y ese gesto conecta especialmente con una audiencia adulta que también atraviesa el desafío de envejecer con dignidad en una sociedad que privilegia lo joven.