Rock sin retoques

Jon Bon Jovi, a los 63: “No me hice operaciones ni ninguna de esas locuras que se hacen ahora”

El cantante habló sin filtros sobre su forma de enfrentar el paso del tiempo. Asegura que prefiere envejecer con autenticidad, sin cirugías estéticas ni retoques. “Acepto mis canas y mis arrugas”, dijo el líder de Bon Jovi, quien se prepara para volver a los escenarios tras una cirugía vocal.