Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi le dieron la bienvenida a su hija adoptiva.

Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel en Stranger Things, anunció este miércoles junto a su esposo Jake Bongiovi que se convirtieron en padres por adopción. A través de una publicación en redes sociales, la pareja compartió la emotiva noticia con una frase contundente: “Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña... Y entonces somos tres”.
Con un tono íntimo y reflexivo, ambos subrayaron la importancia de preservar la privacidad en este momento tan significativo, agradeciendo el cariño del público pero solicitando comprensión para poder vivir esta etapa lejos del foco mediático.
Amor joven y compromiso firme
La historia de amor entre Millie y Jake comenzó en 2021, cuando se conocieron a través de Instagram. Rápidamente construyeron un vínculo sólido, que fue creciendo hasta que en abril de 2023 anunciaron su compromiso. Un año después, en mayo de 2024, se casaron en una ceremonia íntima y en octubre celebraron su unión con una boda más extensa en Villa Cetinale, Italia.
Desde sus primeras entrevistas en pareja, ambos dejaron en claro su deseo de formar una familia joven. Millie, de 21 años, expresó en varias ocasiones su deseo de ser madre, y destacó que la maternidad adoptiva es tan valiosa como la biológica.
La elección de adoptar no fue casual ni improvisada. Se trata de un paso que la pareja consideró con seriedad y responsabilidad, y que refleja su madurez y compromiso. Para ellos, convertirse en padres representa el inicio de una nueva vida, en la que priorizarán el cuidado, el afecto y la intimidad.
En sus palabras, esta decisión marca “el comienzo de un hermoso próximo capítulo”. La frase no solo habla del presente, sino también de un futuro cargado de expectativas y amor compartido.
Carrera y vida personal
Mientras transita este momento personal tan especial, Millie continúa enfocada en su carrera artística. Se encuentra en plena etapa de promoción de la temporada final de Stranger Things, al mismo tiempo que prepara nuevos proyectos cinematográficos que refuerzan su crecimiento como actriz y productora.
Jake, por su parte, ha sabido acompañarla desde un perfil más bajo, siendo un apoyo constante tanto en lo profesional como en lo emocional. Hijo del legendario Jon Bon Jovi, ha elegido un camino propio alejado de los escenarios, apostando a una vida familiar sólida.
La noticia de la adopción ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de ambos, que celebran la nueva etapa de esta pareja joven, pero con convicciones firmes. En un mundo donde las celebridades a menudo viven bajo el escrutinio constante, Millie y Jake apuestan por una vida con valores, responsabilidad y, sobre todo, amor. Hoy, su historia se transforma en inspiración para muchos.
