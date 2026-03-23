La Habana

Cuba logra restablecer su red eléctrica tras un nuevo apagón total en la isla

Tras el segundo colapso generalizado en menos de una semana, las autoridades cubanas informaron la normalización del Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, el alivio técnico convive con una creciente alarma diplomática: desde La Habana aseguran que las fuerzas armadas se preparan ante la posibilidad de una intervención militar estadounidense.