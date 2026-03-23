Cuba logra restablecer su red eléctrica tras un nuevo apagón total en la isla
Tras el segundo colapso generalizado en menos de una semana, las autoridades cubanas informaron la normalización del Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, el alivio técnico convive con una creciente alarma diplomática: desde La Habana aseguran que las fuerzas armadas se preparan ante la posibilidad de una intervención militar estadounidense.
Cuba recupera la energía mientras advierte por una posible "agresión militar".
El gobierno de Cuba logró restablecer el suministro eléctrico nacional este domingo, luego de una "desconexión total" que dejó a oscuras a casi 10 millones de personas. Según el Ministerio de Energía, el esfuerzo de las cuadrillas permitió normalizar el 70% del servicio en La Habana, priorizando centros de salud y estaciones de bombeo de agua.
A pesar del anuncio del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, sobre la recuperación del sistema, las autoridades advirtieron que la estabilidad es frágil.
La demanda continúa superando a la generación disponible, en un país que ya registra siete apagones nacionales en lo que va de 2026, profundizando una crisis económica que golpea directamente el día a día de la población.
Bloqueo energético y amenazas externas
El colapso del sistema eléctrico no es un hecho aislado. Ocurre en un contexto de asfixia logística tras el bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos al ingreso de crudo a la isla.
La situación escaló en los últimos días tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien mencionó la posibilidad de "tomar" la isla, desatando una respuesta inmediata de la diplomacia cubana.
Cuba recupera la energía mientras advierte por una posible "agresión militar"
El vicecanciller Carlos Fernández de Cossio confirmó en una entrevista con medios internacionales que las fuerzas armadas cubanas se encuentran en estado de alerta.
"Nuestro ejército siempre está preparado y, de hecho, estos días se alista para la posibilidad de una agresión militar", sentenció el funcionario, aunque aclaró que La Habana mantiene la disposición al diálogo, siempre que no se pretenda discutir cambios en su sistema político.
El factor social: el miedo al desabastecimiento
Más allá de la alta política, el impacto real se siente en los hogares. Con refrigeradores apagados y una escasez de combustible que paraliza el transporte, el temor de los ciudadanos a perder los pocos alimentos disponibles se suma al malestar social.
Cuba recupera la energía mientras advierte por una posible "agresión militar"
La recurrencia de estos eventos pone en duda la viabilidad técnica de una infraestructura energética obsoleta que depende críticamente de un suministro de petróleo cada vez más esquivo.