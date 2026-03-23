Netanyahu ratificó la ofensiva total: Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano
En un mensaje televisado, el primer ministro aseguró que las operaciones militares no se detendrán y que buscan consolidar los "logros significativos" obtenidos. Confirmó la eliminación de científicos nucleares y advirtió que, junto a Estados Unidos, aumentarán la intensidad de los bombardeos durante esta semana.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, despejó este lunes cualquier duda sobre el rumbo de la guerra en Medio Oriente. En un discurso dirigido a la nación, el mandatario ratificó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán y profundizarán su ofensiva militar tanto en territorio iraní como en el Líbano.
Según Netanyahu, la estrategia actual busca golpear puntos neurálgicos de sus adversarios para garantizar un escenario de seguridad a largo plazo que "salvaguarde los intereses vitales" del país.
Ofensiva sin tregua contra Hezbollah e Irán
El mensaje del premier fue contundente respecto al estado de las operaciones. Netanyahu afirmó que Israel continúa asestando "duros golpes" a la estructura de Hezbollah en el Líbano y que los ataques en Irán están diseñados para desmantelar capacidades críticas. "Estamos golpeando el programa de misiles y el programa nuclear", sentenció, subrayando que la presión militar es la única vía para alcanzar los objetivos estratégicos fijados al inicio de la contienda.
Lejos de una desescalada, el gobierno israelí parece decidido a aprovechar la inercia de sus recientes éxitos en el campo de batalla. En ese sentido, el ministro de Defensa adelantó que, en coordinación con las fuerzas estadounidenses, se prevé un incremento "significativo" de la intensidad de los ataques contra objetivos iraníes en los próximos días.
En el plano político-diplomático, Netanyahu destacó su reciente comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst
Operaciones quirúrgicas: científicos en la mira
Uno de los datos más sensibles revelados por Netanyahu fue la confirmación de operaciones de inteligencia que terminaron con la vida de piezas clave del aparato tecnológico de Teherán. "Hace apenas unos días, eliminamos a dos científicos nucleares más —y se esperan más acciones", declaró el primer ministro.
Este anuncio no solo ratifica la capacidad de infiltración de la inteligencia israelí, sino que marca una advertencia directa al régimen de los Ayatolás: Israel no permitirá que el programa atómico iraní avance, incluso mientras se desarrollan combates en otros frentes como el sur libanés o la Franja de Gaza.
La sintonía con la administración Trump
En el plano político-diplomático, Netanyahu destacó su reciente comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según el líder israelí, existe una coincidencia de visiones respecto a cómo finalizar el conflicto. El enfoque compartido reside en utilizar la superioridad militar actual como palanca de cambio.
Para Netanyahu, Trump comprende que los "logros significativos" obtenidos por las FDI —con el respaldo logístico y operativo de Washington— deben ser el cimiento de un futuro acuerdo. Sin embargo, ese pacto solo llegará cuando Israel considere que su seguridad está plenamente blindada, lo que justifica la continuidad y el aumento de las incursiones armadas previstas para esta semana.
El mensaje del premier fue contundente: Israel continúa asestando "duros golpes" a la estructura de Hezbollah en el Líbano. REUTERS/Mohamed Azakir
La fuerza como única diplomacia
La postura de Jerusalén es clara: no habrá alto al fuego mientras existan amenazas latentes en sus fronteras o proyectos nucleares hostiles en la región. El discurso de Netanyahu reafirma que Israel ha elegido el camino de la ofensiva total para redibujar el equilibrio de poder en Medio Oriente, contando con el aval de una Casa Blanca que parece dispuesta a sostener el pulso militar hasta las últimas consecuencias.