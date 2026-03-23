Conflicto en Medio Oriente

Netanyahu ratificó la ofensiva total: Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano

En un mensaje televisado, el primer ministro aseguró que las operaciones militares no se detendrán y que buscan consolidar los "logros significativos" obtenidos. Confirmó la eliminación de científicos nucleares y advirtió que, junto a Estados Unidos, aumentarán la intensidad de los bombardeos durante esta semana.