Aseguran que la central nuclear de Bushehr de Irán se encuentra intacta

La central nuclear de Bushehr en Irán no sufrió daños tras ser blanco de un ataque desde Israel, según informó a última hora del martes, hora local, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó en una publicación en redes sociales.
La central nuclear de Bushehr en Irán no sufrió daños tras ser blanco de un ataque desde Israel, según informó a última hora del martes, hora local, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó en una publicación en redes sociales que Irán le había comunicado que otro proyectil impactó este martes en las instalaciones de la central nuclear de Bushehr.
Según Irán, la central no sufrió daños ni hubo heridos entre el personal, y la planta se encuentra en condiciones normales, reportó la cadena CBS News.
Bushehr fue blanco de un ataque la semana pasada, pero Irán también comunicó al OIEA en ese momento que no hubo daños ni heridos.
El OIEA comunicó el martes que su director general, Rafael Mariano Grossi, “reitera” el “llamamiento a la máxima moderación para evitar riesgos para la seguridad nuclear durante un conflicto”.
Bushehr, la única central nuclear comercial de Irán, está situada a unos 750 kilómetros al sur de Teherán.
La construcción de la planta comenzó bajo el reinado del sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, a mediados de la década de 1970.
El ejército de Israel indicó este martes, que atacó la “planta de fabricación de explosivos más crucial” de Irán en Isfahán, como parte de la campaña aérea contra decenas de sitios.
El ejército israelí informó que su fuerza aérea atacó instalaciones de producción militar-industrial, entre ellas un sitio donde se desarrollaban y producían materiales explosivos para diversas armas.
La instalación había sido bombardeada previamente durante el conflicto de 12 días entre Israel e Irán del verano pasado, pero funcionarios israelíes señalaron que en los últimos meses se habían realizado esfuerzos para restaurarla.
Según el ejército, se utilizaron más de 120 municiones en los ataques, que impactaron sitios de lanzamiento de misiles balísticos, instalaciones de producción de armas y sistemas de defensa antiaérea.