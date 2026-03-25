Continúa el conflicto

Irán rechazó el plan de Donald Trump y exigió el cese total de las hostilidades

Teherán desmintió contactos oficiales con Washington y calificó de "inaceptable" la propuesta de 15 puntos. El régimen islámico supedita cualquier diálogo al levantamiento del bloqueo y el retiro de tropas en la región.