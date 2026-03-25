Tensión en Medio Oriente

Reino Unido y Francia lideran una reunión con 30 países para intentar reabrir el estrecho de Ormuz

Las potencias europeas analizan crear una coalición que permita restablecer la navegación comercial en el Golfo. La iniciativa busca garantizar el flujo de petróleo y gas en medio del bloqueo de facto impuesto por Irán.