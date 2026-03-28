“Estrecho de Trump”: la llamativa frase del presidente de EE.UU. al referirse a Ormuz
Donald Trump cometió un furcio al referirse a ese paso marítimo estratégico durante un discurso en Miami, se corrigió de inmediato y luego minimizó el episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El mandatario luego minimizó lo ocurrido públicamente. Crédito:REUTERS.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó repercusión en redes sociales tras cometer un error durante un discurso en Miami, donde llamó “estrecho de Trump” al estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte mundial de petróleo.
Durante su intervención en un evento organizado por inversores saudíes, el mandatario expresó: “Estamos negociando, y sería importante que pudiéramos hacer algo para abrirlo, pero son ellos quienes deben abrir el estrecho de Trump, quiero decir el estrecho de Ormuz...Perdón, fue un error terrible”.
La reaccióndel mandatario
El furcio no tardó en viralizarse debido a la relevancia geopolítica del lugar mencionado, por donde circula una parte significativa del crudo global.
Tras la confusión, Trump intentó relativizar lo ocurrido y apuntó contra los medios: “Las fake news dirán que lo dije accidentalmente. No hay accidentes conmigo, no demasiados”, sostuvo, descartando que se tratara de un lapsus involuntario.
Trump se corrigió tras mencionar “estrecho de Trump” en el discurso.
El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio energético mundial, ya que por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo global . En el actual contexto de conflicto en Medio Oriente, el paso se encuentra restringido para embarcaciones estadounidenses y sus aliados, lo que genera tensiones y afecta el flujo comercial en la región.
En paralelo, Trump aseguró en la red social X que las fuerzas estadounidenses “aniquilaron la capacidad militar de Irán”, en medio de un conflicto que también involucra a Israel y otros países de la región. Además, afirmó que no permitirá que ese país acceda a armas nucleares y destacó el poderío militar de Estados Unidos.
El mandatario enseguida se disculpó por haber cometido “un terrible error”.
El mandatario también generó controversia al lanzar una advertencia sobre Cuba: “Cuba es el siguiente, por cierto, pero finjan que no dije esto”, expresó, en referencia a posibles acciones futuras.
Estas declaraciones se producen en un contexto de alta tensión internacional, con operaciones militares recientes y un escenario marcado por sanciones económicas y crisis energética en distintos países.