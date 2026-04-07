Una frase de Luis Caputo volvió a poner en el centro de la discusión pública la marcha de la economía. “Hoy ahorrás tres meses y te comprás una moto”, graficó el ministro de Economía en una entrevista este domingo, como explicación del cambio en los hábitos de consumo que que impulsa el gobierno de Javier Milei.
"Ahorrás tres meses y te comprás una moto": qué muestran los datos sobre la afirmación de Caputo
El récord de ventas de motovehículos fue exhibido por el Gobierno para argumentar mejoras en la economía, pero la declaración volvió a poner sobre la mesa cuánto de ese progreso se siente en el día a día.
Para el jefe de Hacienda, la aparición del crédito y la estabilidad de precios están permitiendo que la gente deje de "estoquearse" por temor a la devaluación y empiece a acceder, en cambio, a bienes durables. “La dinámica muestra que la gente está mucho mejor que en el 2023... Antes se sacaba los pesos de encima ... ahora el consumo privado está en nivel pico histórico pese a que tratan de instalar que hay una mega recesión”, sostuvo Caputo.
En esa línea argumentativa, introdujo el ejemplo: la posibilidad de comprar un vehículo tras un breve ahorro. Sin embargo, la frase levantó cuestionamientos, advirtiendo que si bien el dato es cierto, ignora otra serie de factores que también se ven modificados por el cambio de modelo; en especial, sobre empleo, ingresos y costo de vida.
Asimismo, Caputo dejó definiciones que profundizaron el contraste. Afirmó que “los datos miden la realidad” y cuestionó a los medios por instalar una crisis que, según él, no se condice con los indicadores económicos. Y aunque reconoció que la inflación “es un monstruo que no terminamos de domar”, relativizó su impacto al sostener que el proceso de estabilización está en marcha. Mientras, los analistas de consumo advierten sobre un escenario dual.
Mercado en expansión
Los datos del sector muestran, en efecto, una expansión muy fuerte en la adquisición de motovehículos. Según la división Motovehículos de ACARA, en marzo de 2026 se patentaron 79.115 motos en todo el país, lo que significó un aumento del 11,6% respecto a febrero y un salto impactante del 54,8% en comparación con marzo de 2025.
El registro mensual fue, además, el más alto de la historia argentina, superando por amplio margen el récord anterior de 2017, que ni siquiera había alcanzado las 75.000 unidades. En el acumulado del primer trimestre, las ventas ya suman 218.772 unidades, un 44,4% por encima del mismo periodo del año pasado.
Santa Fe no fue ajena a este fenómeno y se ubicó como el segundo mercado más importante del país, solo detrás de Buenos Aires. En marzo, se patentaron 7.766 motos en la provincia, lo que representa el 9,8% del total nacional. La variación interanual en territorio santafesino fue del 40%, mientras que respecto a febrero el crecimiento fue del 9%. En el acumulado del año, la provincia ya registra 21.864 nuevas motos, un 36,4% más que en el primer trimestre de 2025.
Sin embargo, el titular de ACARA, Sebastián Beato, aportó matices al describir el fenómeno. “Evidentemente mucha gente sigue ingresando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículo, en muchos casos para trabajar de forma autónoma, lo que explica que las de menor cilindrada ocupen una porción cada vez mayor en el mercado total”, sostuvo entrevistado por Infobae.
Esa aclaración cambia el enfoque del dato por volumen, ya que si bien se viene incrementando la venta de motos se produce, al menos en parte, por la necesidad del costo de vida: hacerse de una herramienta que facilite un ingreso extra o un vehículo que permita una movilidad más barata. En ese punto, los propios datos de ACARA muestran que el crecimiento se concentra en modelos de baja cilindrada: Honda Wave 110 primera; Keller KN 110-8, Gilera Smash, Motomel B110 y Corven Energy 110. Todas del segmento más accesible.
Entre la posibilidad y la necesidad
Beato reforzó este matiz con otro dato: “El trabajo autónomo, donde las aplicaciones crecen, se ve reflejado con la financiación para ese trabajo”. Sostuvo también que la gente busca “la propia libertad para moverse” y “ser dueño de sus tiempos”, en un contexto en el que el auge de la economía de plataformas, la disponibilidad de financiamiento y el menor costo frente a un auto le dan a la moto un lugar cada vez más importante.
Asimismo, el titular de ACARA dijo que hoy se puede acceder a motos desde $1.700.000 y remarcó que el mantenimiento es mucho menos costoso que el de un auto: pocos litros de combustible, un service sencillo y mayor agilidad en el tránsito urbano. Motivos que la vuelven una opción cada vez más elegida por quienes buscan reducir gastos o generar ingresos adicionales.
Según el último informe del INDEC, el desempleo y la informalidad laboral tuvieron un aumento significativo en los jóvenes durante el último trimestre de 2025. En ese sentido, las propias plataformas de viaje y reparto marcan que una buena parte del auge de sus servicios se apoya en esta franja etaria. En este contexto, la moto deja de ser un consumo de confort para transformarse en un bien de capital destinado al trabajo no asalariado.
A esto se suma el encarecimiento que se viene dando en el transporte público. Con boletos de colectivo golpeando el bolsillo, los gastos de una moto compiten directamente. En un cálculo rápido, el costo total de colectivo mensual, viajando dos veces por día en veinte días hábiles a tarifa plana actual en Santa Fe llega a 70 mil pesos. Mientras que un tanque de nafta para motos de baja cilindrada a razón de un uso moderado ronda los 30 mil pesos. Dejando de lado en la ecuación razones de horarios, traslado y seguridad.
En paralelo, se da también la discusión sobre la referencia respecto a los ingresos y la premisa del "ahorro" necesario para la adquisición. El margen para tal fin, siguiendo las mediciones del INDEC, viene ajustándose con una canasta básica que en los últimos meses avanzó por encima de la inflación y también por arriba del índice de salarios, motivos que explican la merma en el registro de consumo masivo como supermercados y shoppings.
En esa lectura se inscriben los datos aportados por la consultora Pulso, recopilados en un artículo publicado por La Nación, que contrastan con el entusiasmo oficial: "Tres de cada cuatro argentinos no pueden ahorrar" con un recorte que se concentra en alimentos, dejando poco espacio para lo que se considera prescindible como vestimenta o salidas. Por lo que el crecimiento del 39% en la venta de motos frente a la caída del consumo masivo refuerza la idea de una reconversión por sobre una expansión.
Ante esto, Caputo alentó a que la población aproveche los préstamos. "Vayan todos a sacar un crédito porque es una oportunidad única", recomendó. Pero la morosidad es otro de los índices que viene mostrando señales de alarma: alcanzó el 8,8% a fines de 2025, con un aumento de 10 puntos interanual, siendo los menores al millón de pesos los que presentan más demora, evidenciando un deterioro en la calidad crediticia de los hogares.