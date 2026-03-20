El consumo cayó en supermercados y shoppings, pero se sostuvo en los mayoristas

El consumo empezó el año con retrocesos en supermercados y centros comerciales, mientras que los autoservicios mayoristas fueron un refugio para los bolsillos. Así lo reflejó el INDEC.
Los informes difundidos este viernes por el INDEC mostraron un inicio débil de 2026 en adquisición de bienes y alimentos. Se registraron bajas en las ventas de los supermercados y los centros de compras al comienzo del año, mientras que los autoservicios mayoristas mostraron una leve recuperación.
El consumo empezó el año con retrocesos en supermercados y centros comerciales, mientras que los autoservicios mayoristas fueron un refugio para los bolsillos. Así lo reflejó el INDEC.
Además del dato del PBI, este viernes el organismo estadístico nacional publicó las encuestas en Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Centros de Compras, que con sus variables reflejaron en conjunto un consumo golpeado.
En enero, las ventas totales a precios constantes en supermercados cayeron 1,2% respecto del mismo mes del año anterior. En los centros de compras, la baja fue de 0,1% interanual. Del otro lado, los autoservicios mayoristas consiguieron una variación positiva de 1,3%.
El consumo masivo volvió a marcar rojo. Según el informe oficial, las ventas en supermercados volvieron a retroceder en términos reales durante enero a comparación con el mismo período del año pasado.
La medición desestacionalizada —que limpia el efecto de las compras de diciembre— también se observó una caída de 1,5% respecto del mes previo. A eso se sumó una variación negativa de 0,1% en la serie tendencia-ciclo.
El dato es que el consumo cotidiano sigue sin encontrar un piso en las compras básicas, exponiendo que el reacomodamiento de precios de los últimos meses sigue pesando en los hogares. En valores corrientes, las ventas alcanzaron los $2.339.233,3 millones, con una suba nominal de 25,1% respecto de enero de 2025, con menor volumen de ventas.
La facturación se concentró interanual en carnes, con 49,4%; verdulería y frutería, con 38,3%; alimentos preparados y rotisería, con 32,5%; y panadería, con 27,2%. Los medios de pago, en tanto, mostraron que las operaciones con tarjeta de débito fueron el 25% del total, creciendo un 8,5%, las de crédito alcanzaron el 43,1% con un aumento del 22,5%, mientras que otros medios (que incluyen modalidades virtuales) tuvieron un incremento del 63,1% respecto al mismo mes del año anterior.
Mientras supermercados siguieron en terreno negativo, el mayorista tuvo una modesta recuperación. El índice de ventas totales a precios constantes de autoservicios mostraron una mejora de 1,3% interanual en enero y una suba de 0,8% respecto de diciembre.
En tanto, los centros de compras reflejaron ventas totales a precios constantes sumaron $5.676,8 millones, lo que implicó una caída de 0,1% respecto del mismo mes de 2025. La baja es mínima, pero ratifica que el consumo vinculado al gasto discrecional todavía se mueve con mucha fragilidad.
Las ventas en shoppings indicaron que los rubros más relevantes en enero fueron la indumentaria, el calzado y la marroquinería que concentraron el 33% del total; el patio de comidas, 20,5%; la ropa deportiva, 11,2%; y los electrónicos, 10,7%.
En la CABA, las ventas alcanzaron $139.315,2 millones, con un aumento interanual de 23,8%. En en total del GBA, el monto llegó a $169.135,7 millones, con una suba de 20,3%. La región Pampeana registró $117.122,6 millones; la región Cuyo, $36.178,4 millones, con una mejora de 21,2%; la región Norte, $26.764 millones, con un incremento de 7,8%; y la Patagonia, $24.205,7 millones, con una suba de 21%.