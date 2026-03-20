Durante enero

El consumo cayó en supermercados y shoppings, pero se sostuvo en los mayoristas

Los informes difundidos este viernes por el INDEC mostraron un inicio débil de 2026 en adquisición de bienes y alimentos. Se registraron bajas en las ventas de los supermercados y los centros de compras al comienzo del año, mientras que los autoservicios mayoristas mostraron una leve recuperación.