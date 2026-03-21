Santa Fe con “presión laboral” media

Hay 3,7 millones de argentinos ocupados con ingresos que “no alcanzan”

Si se suman los desocupados, hay 5,2 millones de personas con problemas de ingresos. Los salarios evolucionan por detrás del costo de las canastas básicas y los bolsillos destinan más recursos a las tarifas: dos de los fenómenos que explican por qué Milei retrocede en la confianza de los consumidores.