Los salarios volvieron a perder contra la inflación en enero

Los salarios privados registrados perdieron en enero por quinto mes consecutivo contra la inflación y siguen por debajo de noviembre de 2023 (-2,3%), de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Indec).
De acuerdo con el relevamiento del Indec, el índice de los salarios registrados creció un 2,5% en enero contra 2,9% que marcó la inflación ese mes. La suba se dio como consecuencia de los incrementos del 2,1% en el sector privado registrado, 1,8% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado, el único que le ganó al aumento de los precios.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que si se ajusta el índice de salarios registrados por inflación utilizando la canasta de consumo de la ENGHo 2017/18 que el INDEC no aplicó por intervención del Ministerio de Economía a partir del mes de enero de este año, la pérdida del poder adquisitivo entre noviembre 2023 y enero 2026 alcanza el 17,1%.
Por su parte el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, indica que los salarios formales privados de enero de 2026 cayeron un 0,7%, los públicos nacionales un 0,8% y los públicos proviciales un 1,1% en términos reales respecto de diciembre de 2025; mientras que en la comparación con enero de 2025 la variación interanual real de los salarios muestra una suba del sector público provincial (0,7%) y baja del sector público nacional (-7,6%). En el caso del sector privado registrado, la baja real interanual fue del -2,9%.
Finalmente, escribió Argañaraz en su cuenta de X, respecto a noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios privados registrados se encuentran 2,3% debajo y los del sector público un 17,9% debajo (35,8% los nacionales y 10,3% los provinciales).
Por su parte el Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, Luis Campos, en su cuenta de X dijo que “en el mediano plazo la caída salarial es dramática” ya que “stamos en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, sacando los primeros meses de 2024. Contra los picos de fines de 2017 el retroceso es de entre el 21% (sector privado) y el 35% (sector público)”.