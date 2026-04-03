Luego del dato oficial del Indec

La opinión de la UCA: ¿Por qué la baja de la pobreza no se siente en los bolsillos?

Desde el Observatorio Social de la Deuda Argentina advierten que el país no logra perforar el piso que ronda el 30 % (el índice anunciado el martes es del 28,2 %), que la medición no incluye tarifas y servicios, y que la clave está en la generación de empleo.