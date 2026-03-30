En una semana de ruido político

Llega un nuevo dato de pobreza y el Gobierno espera un "respiro estadístico"

El INDEC publicará este martes la medición de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025, en un contexto atravesado por la discusión sobre la marcha de la economía, el deterioro del empleo y las turbulencias que golpean a la Casa Rosada.