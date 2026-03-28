El Gobierno se propone sostener a Adorni y espera para avanzar con nuevas reformas
En una Casa Rosada atravesada por las denuncias contra el ministro coordinador se procura otra tregua en el seno de La Libertad Avanza, que niega problemas económicos en su gestión
La decisión de hacer que el ministro coordinador vuelva al ruedo dando una conferencia de prensa frente a los acreditados en la Casa Rosada no dio los resultados esperados, pero tampoco fue leída como negativa en el seno del poder violeta.
Tras las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la comandancia libertaria decidió dar pelea y hacer una fuerte apuesta por sostener al principal alfil de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La misión de intentar controlar los daños que inició el comité de crisis del oficialismo nacional es compleja, pero no imposible, consideran los principales operadores gubernamentales, a los que no les ha quedado otra opción que dejar de lado, al menos temporalmente, las rencillas endógenas que vienen complicando la gestión central.
La decisión de hacer que el ministro coordinador vuelva al ruedo dando una conferencia de prensa frente a los acreditados en la Casa Rosada no dio los resultados esperados, pero tampoco fue leída como negativa en el seno del poder violeta. Enfrentar al periodismo "y sus mentiras" ha sido un postulado en las filas del mileísmo desde el principio. "Por qué vamos a cambiar de estrategia si hasta ahora ha sido más que efectiva", esbozó un alto funcionario cuando se le preguntó cuáles eran los planes de acá hacia adelante. "Manuel va a dar conferencias cada vez que haya algo que anunciar", comentó la fuente muy cercana al portavoz, que a la vez criticó en duros términos las declaraciones de Marcelo Grandío, el conductor de la TV Pública que, por lo que se expuso hasta hoy frente al juez federal Ariel Lijo, fue quien pagó los pasajes a Punta del Este de los Adorni. "Salió a decir cualquier cosa. Ni siquiera se le puede objetar que haya sido con mala intención. Todo lo que dijo lo dijo de boludo que es nomas", remató la garganta, que confirmó que la relación entre los viejos amigos está terminada y que el contrato del cronista deportivo en el canal estatal "venció el 31 de diciembre del año pasado y ya no se le va a renovar".
Sí se reconoció en Balcarce 50 que quien sigue siendo empleado del streaming de la señal oficial es Juan Grandío, hijo del argentino residente en Uruguay. "Si yo te doy una guita a vos, pero te la transfiero después, pero la pagaste vos la cuenta ¿pagué mi comida o no la pagué?", le arrojó un importante asesor presidencial a El Litoral cuando se le consultó de qué manera Adorni iba a demostrar lo que aseguró en su rueda de prensa, qué fue él quien pagó los pasajes del fin de semana de Carnaval. La misma voz señaló que el jefe de los ministros "no tiene por qué estar dando explicaciones de su vida privada ni cómo administra su dinero.Lo que pasa es que ustedes están mezclando cosas que son de la actividad como funcionario, haciendo uso de los recursos del Estado -y/o- tomando decisiones sobre recursos del Estado, con lo que el muchacho hace en su casa, eso no es problema de ninguno, salvo que la Justicia le pregunte, che expliquemé y en ese caso le explicará", enfatizó.
Adorni se muestra con figuras clave del oficialismo, buscando fortalecer su imagen y mostrando unidad en el gobierno.
Sobre el faltazo de Patricia Bullrich en la exposición del ministro Adorni el miércoles pasado, otro poderoso asistente de los MIlei expresó: "Ella ya no es ministra, por eso no estuvo, y los ministros que pudieron estar fueron porque quisieron manifestar el respaldo y el respeto que tienen por un tipo como es Manuel, del que ustedes, los periodistas, no pueden determinar nada porque ya no pueden definir cómo se habla ni de qué se habla. Es la prerrogativa de ustedes preguntar lo que se les antoje y es la prerrogativa del funcionario contestar lo que se le cante.Lo que piense la opinión pública es otro problema, y en todo caso ese será un problema nuestro", sentenció el informante, que añadió, en referencia al impacto del caso en la sociedad: "Ninguna medición que no le dé tiempo a los hechos públicos para que permeen a la sociedad, a mi me importa. Tenés que dejar dos, tres, o cuatro semanas después de los hechos para entender, efectivamente, que es lo que quedó y qué es momentáneo o coyuntural. Si salís a la calle y preguntás quién es el vicepresidente la gente no sabe. Y no lo digo peyorativamente, lo digo porque tienen cosas más importantes en las que ocuparse, más allá de lo que a nosotros nos pase", consignó.
En los pasillos de la sede ejecutiva refrendaron que el tema $LIBRA no es algo que les preocupe y que quienes tengan que exponer en la Justicia "lo harán en la medida en que se los requiera", al igual que en el caso de la presencia de la esposa de Adorni (Bettina Angeletti) en el ARG-01.
"No es lo mismo hacer uso de un avión público para llevarte diarios a Santa Cruz, porque la señora (Cristina Kirchner) los quería leer en papel, que tener una actividad oficial en otro país siendo el Jefe de Gabinete de Ministros e ir acompañado de su mujer. ¡No es lo mismo! No comparen peras con manzanas", adujo una de las figuras de la Mesa Política del Gobierno, que se preocupó por exponer a la prensa acreditada en el palacio rosado que "la conferencia de prensa no es para ustedes chicos, sino que es para la sociedad. No nos importan los parámetros de los que ustedes discutan o pretendan que se discuta. El objetivo de la conferencia fue comunicar la agenda parlamentaria que se va a presentar y los avances que se han dado en el marco de la gestión administrativa. Punto", cerró el joven dirigente mileísta.
Desde otra ala de la Casa de Gobierno también se expresaron argumentos en favor del ministro Adorni, y en particular acerca del vuelo con su familia a la ciudad esteña oriental. "Si vos no te pagás tu viaje existen las dádivas, pero si te lo pagaste no existen, no se configura ese delito. No tiene nada que ver quién hizo la factura. Es un problema impositivo, o en tal caso será un problema judicial al que tendrán que responder o no, pero ustedes parten de la premisa de algo que no entienden, que es que el tipo le pagó la factura al otro y ese otro hizo la factura ¿Qué tiene que ver?", le dijo a este medio uno de los referentes del denominado karinismo, que asimismo enunció que "todos los que estamos acá tenemos una visión muy diferente de la que tiene la gente. Estamos sumidos en un microclima que nada tiene que ver con lo que pasa afuera", declaró en base a lo que consideró la mirada de los funcionarios y de los periodistas.
Manuel Adorni este miércoles en conferencia. Crédito: Presidencia
Trasfondo económico
Una de las cuestiones de las que no se habló en la presentación de Adorni ante la prensa fue la situación económica. A ese respecto este diario interrogó a un dirigente de La Libertad Avanza que hace las veces de enlace y nexo entre el PEN y el Ministerio de Hacienda de la Nación, que en primer lugar, negó que esté aumentando la desocupación. "Hay que discutir lo técnico. No hay más gente sin trabajo, el desempleo se mide por la cantidad de gente que busca trabajo", mencionó, contemplando que bajó la recaudación pero no el consumo, que para él está en "récords históricos".
El funcionario aseveró que "producto de los que fue el desastre legislativo en el Congreso del año pasado con las dos leyes nefastas que el Congreso nos sancionó --y que ponen en riesgo el equilibrio fiscal- más la incertidumbre que se impuso con relación al resultado electoral de lo que iba a pasar el año pasado, el Riesgo País se fue a 1500 puntos, las tasas de interés se fueron muy arriba, y eso lo que hace es destruir la actividad económica. Entonces cómo sucedió eso, el proceso de saneamiento desde que baja todo lo que enumeré y vuelve a subir el crédito y crece el consumo con la actividad, se genera un proceso lento de recuperación. Ese es el producto de lo que sucedió el último trimestre de 2025", afirmó el influyente funcionario, que rechazó sistemáticamente que las variables financieras y de hechos de corrupción estén perjudicando a la administración de Javier Milei, que se juega todo a retomar el control, no sólo de la agenda política, sino también de la microeconomía.