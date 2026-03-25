Luego de los cuestionamientos: Adorni sale a escena con una conferencia de prensa

El jefe de Gabinete de ministros y ex vocero presidencial Manuel Adorni volverá a ocupar este miércoles un atril en la sala reservada a periodistas acreditados de Casa Rosada.
Nueva York, Punta del Este y una vivienda construida en zona de country ocuparon la agenda periodística en torno al hombre de confianza de los Milei.
El jefe de Gabinete de ministros y ex vocero presidencial Manuel Adorni volverá a ocupar este miércoles un atril en la sala reservada a periodistas acreditados de Casa Rosada.
Será para ofrecer una conferencia de prensa en la que, como la actividad lo establece, responderá preguntas. Se descuenta que varias de ellas estarán orientadas a dos viajes y una vivienda.
Los viajes son los que realizó a Nueva York en el avión presidencial para integrar la comitiva que acompañó al mandatario Javier Milei al “Argentina Week”, pero con un detalle que no pasó inadvertido: a la aeronave oficial se subió también su esposa.
“Fue una pésima decisión, no un delito”, dijo el funcionario al regresar al país, donde lamentó la expresión utilizada para calificar su trabajo en el marcod e la delegación. Adorni dijo que iba a “deslomarse” una semana a Nueva York, una expresión cuanto menos desafortunada si se tiene en cuenta que casi en simultáneo e conocieron los datos que elevan el número de personas sin empleo.
El tema no pasó inadvertido, sobre todo para quienes día tras día escucharon durante meses al ex vocero cuestionar a la “casta” y advertir que este gobierno no admitiría privilegios.
Con el viaje al país del norte aún en agenda, se conoció que el Jefe de Gabinete había viajado con su familia en un avión privado a Punta del Este (Uruguay) para el feriado largo de Carnaval. Por la travesía habría pagado alrededor de 4 mil dólares, solo de ida.
De esta salida se supo a partir de un video grabado en el mismo aeropuerto de San Fernando que se difundió a la prensa en los últimos días.
Para completar, se difundieron imágenes de una casa de dos pisos ubicada en un country del partido de Exaltación de la Cruz (provincia de Buenos Aires) a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti que, por lo que se sabe, no figuraba en su última declaración jurada.
Se verá cuántas preguntas se habilitan, qué documentación presenta Adorni y qué otros temas de la agenda de un gobierno que busca recuperar la centralidad luego de este y otros disgustos, alcanza a desarrollar el Jefe de Gabinete.
Igual, el ex vocero deberá concurrir al Congreso para dar su informe anual en abril (iba a ser en marzo). Allí ya tiene varios pedidos de interpelación por esta y otras causas como $Libra, además de expedientes en trámite en ámbito judicial.