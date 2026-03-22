El progreso es imposible sin el respeto a la Constitución Nacional

Décadas de desencuentros y bochornos políticos. Y siempre en el medio nosotros, la gente común, sumando decepciones. Recibimos de Dios un país casi único en el mundo por sus enormes riquezas. Pero al mismo tiempo la incapacidad crónica de gobiernos para sentar bases sólidas de progreso.
Pareciera que los argentinos nos conformamos con cada vez menos garantías para mejorar la educación, la salud y la seguridad. ¿Es normal haber vivido setenta y cinco años con una moneda que hasta hoy ha perdido su valor mes a mes?
Desde las instituciones de la República hemos sido testigos de la pobreza intelectual para generar planes que sirvan a los problemas reales de la sociedad. En su lugar asistimos a una lucha de egos promoviendo la desunión y la discordia. Nos acostumbramos a vivir sin políticas de estado superadoras de los gobiernos de turno y que son las sirven de verdad a las generaciones que vendrán.
Hoy, como se gobierna, a veces tengo la sensación que Argentina es como una empresa que, con el esfuerzo de miles de empleados pobremente reconocidos, logra presentar un balance con superávit, que es lo único que interesa, no importa a que costo, a sus gerentes y directores.
Se dejan de lado la unión nacional, el bien común, la paz social. En síntesis: el bienestar sencillo que pretende cada ciudadano: educación para sus hijos, igualdad de posibilidades por el mérito del trabajo y la honestidad, una vivienda digna. Todo lo que exige la Constitución Nacional a los poderes del Estado.
Por eso estoy seguro que más allá de cualquier plan económico, no habrá progreso sostenible sin el respeto a la esencia fundacional de ese viejo librito, demasiado olvidado, que nos hizo una vez una gran nación.
Adorni sí, el presidente no
En cuestión de pocas horas hubo declaraciones del presidente Javier Milei y su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que revela entre ellos un abismo conceptual sobre lo que yo y creo que muchos argentinos queremos oír de nuestras autoridades. Al margen de lo que pueda opinarse sobre su conducta, Adorni se disculpó públicamente acerca del viaje de su esposa junto a la comitiva presidencial a Estados Unidos.
Adorni dijo textualmente: "Fue una pésima decisión. No advertí el error y pido disculpas por eso". En muchos años, es una de las pocas veces que escuché de un encumbrado funcionario admitir un error en su proceder. Bien por él y para mí se termina el tema.
En el polo opuesto, ante las nuevas evidencias que surgen del análisis del celular de Mario Novelli, el lobbista del denominado Caso Libra, Milei, al verse involucrado, escribió en su cuenta la frase "Mafia mediática", apoyando así un posteo de la diputada libertaria Juliana Santillán en el que acusa a la prensa que brindó detalles del caso.
Qué curioso y desgraciado parecido a los comentarios de los jefes K cuando los medios daban cuenta de sus manejos.
Bien haría Milei en admitir su error, dejar de repartir abrazos por el mundo, que no sirven para nada a nuestro país y ocuparse in situ en el poco tiempo que le queda como presidente, de los graves problemas sin resolver que nos aquejan: educación, falta de empleo, inflación, economía estancada, deuda pública etc.
Y de paso bajar un poco su soberbia como un infalible en economía insultando a los que no piensan como él. Nada de esto ayuda a la confianza que necesita de la gente si es que desea concluir con éxito su mandato.
Trabajo y compromiso
Los medios nos informan que desde noviembre de 2023 a diciembre de 2025 cerraron 22.600 empresas con la consecuente pérdida de empleos formales. Las causas, caída del consumo, aumento de las tasas de interés y la baja rentabilidad. Una actividad económica estancada que complica todo.
En la web del Ministerio de Economía constato que la deuda bruta argentina aumentó desde diciembre 2023 a febrero de 2026 en 101.462 millones de dólares (de 370.673 millones a 472.135) y lo peor, incrementando su vencimiento a corto plazo que pasó del 4,23% al 12.9% actual.
A la vez, observo según el Indec una inflación que desde su piso de 1,5% en mayo de 2025 ha subido mes a mes hasta los 2.9% del presente. Sin embargo esto no parece preocupar al gobierno que según vemos acostumbra festejar frecuentemente la marcha del plan económico, aunque después de veintisiete meses no haya mejorado la vida de la mayoría de la sociedad.
Javier Milei debería abandonar su tour de abrazos políticos por el mundo -el próximo en Hungría- que pueden promocionar su imagen pero en nada benefician al país. Necesitamos más que su promesa que en agosto la inflación comenzará con un 0. Y bastante más que use la imagen K como capital político porque representa una época a la que no queremos volver.
Necesitamos una gestión presencial del presidente, que está basada en lo que le pide la Constitución: trabajo y compromiso con el bienestar de la gente. Es fundamental que este gobierno sume confianza y no una decepción más.
Ser amigo de "Bwana" tiene sus costos, tampoco es un mérito que tengamos que celebrar, no cotiza en el mercado de las Relaciones Internacionales. Adhiriendo en su aventura bélica a sumisos países sudamericanos y otros que están muy lejos de los conflictos y cerca de los problemas que genera dicha iniciativa guerrera.
Alinearse a un adicto a la pólvora es un problema en nuestra sociedad, nos hace vulnerables a otro fundamentalista parecido o peor, escuche que quién tenga el petróleo dominará el mundo, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia.
También me sorprende que haya tanta empatía en los medios oficialistas que avalan y festejan los resultados manipulados aunque las víctimas sean niños, mujeres que dicen defender o ancianos, pretendiendo vender a la opinión pública que son víctimas colaterales; si querían poner a la gente en contra del régimen están logrando todo lo contrario.
Pruebas al canto: el misil Tomahawk que alcanzó la escuela el 28 de febrero pasado era de ellos no de los iraníes.
Acto seguido "Bwana" y los suyos pretenden reconstruir con sus empresas constructoras lo que han demolido adhiriendo a través de un fideicomiso gerenciado por él mismo y por su yerno, con una membresía de 1.000 millones de dólares cada país que no tiene nada que ver con esa guerra, reunidos en una mesa que se llama "Junta de Paz", se le terminaron los negocios inmobiliarios en Estados Unidos y ahora exportan el formato del mismo.
Negocios son negocios. Dijo alguien en una universidad que "Bwana" era el más sionista del mundo, ya que estaba en triunfalista... y aplaudido le declaró la guerra a Irán. Decían las abuelitas: "Agarrate Catalina". ¿Para eso habrán comprado los chatacazas?
Ya tuvimos una mala experiencia enviando rezagos de la Guerra del Golfo de 1991. ¿No es mucho? Por suerte que estamos a 13.000 kilómetros de distancia y no llegan.
(*) Escrito remitido por Roberto Sánchez, lector de El Litoral.