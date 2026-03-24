Adorni mueve fichas en el Gabinete y busca recuperar control tras semanas de tensión

El Gobierno nacional atraviesa un momento de reacomodamiento puertas adentro. Luego de varias semanas en las que la agenda pública estuvo dominada por cuestionamientos y tensiones internas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a activar una dinámica clave: las reuniones mano a mano con los ministros. La decisión no es casual. Apunta a recuperar volumen político, ordenar la gestión y enviar una señal de control en un contexto donde el oficialismo quedó más expuesto que consolidado.
La nueva hoja de ruta incluye encuentros con áreas centrales del Ejecutivo y figuras con peso propio dentro del Gabinete. Justicia, Capital Humano, Seguridad y Desregulación aparecen entre las prioridades de una agenda que busca retomar ritmo después de un período donde la coordinación interna perdió consistencia. La reactivación de estos contactos también intenta reconstruir un esquema de trabajo que, en su momento, había sido una de las marcas de gestión del funcionario.
Reordenar el poder en medio de las turbulencias
El regreso de estas reuniones se da en un escenario complejo. En las últimas semanas, Adorni quedó en el centro de la escena por distintos episodios que impactaron en la imagen del Gobierno. Desde viajes cuestionados hasta versiones sobre su situación patrimonial, los focos de conflicto se acumularon y generaron ruido tanto hacia afuera como hacia adentro de la administración nacional.
Ese clima tuvo consecuencias concretas: pedidos de informes en el Congreso, reclamos de interpelación y una creciente presión política que tensionó el funcionamiento del oficialismo. Incluso, la ausencia del jefe de Gabinete en la presentación de su informe de gestión en marzo sumó interrogantes sobre la estrategia institucional del Gobierno. En ese marco, la decisión de retomar la agenda de reuniones aparece como un intento de retomar la iniciativa.
Milei respalda al jefe de Gabinete mientras crecen versiones sobre posibles cambios.
En paralelo, el presidente Javier Milei busca consolidar su programa político con foco en reformas estructurales. La necesidad de avanzar con proyectos en el Congreso y ordenar la dinámica interna del Gabinete se volvió central. Por eso, la mesa política del oficialismo volvió a reunirse en los últimos días, dejando en segundo plano las disputas internas para priorizar la agenda legislativa.
Respaldo político y versiones de recambio
A pesar del respaldo explícito del Presidente, las versiones sobre posibles cambios en el Gabinete comenzaron a circular con fuerza. Distintos nombres aparecieron como eventuales reemplazantes, en una lista que incluyó desde ministros en funciones hasta figuras cercanas al círculo más íntimo del poder. Sin embargo, desde la Casa Rosada desmienten que exista una decisión concreta en ese sentido.
El propio Milei se mostró en público junto a Adorni en las últimas horas, en un gesto político que buscó despejar dudas y sostener la figura del jefe de Gabinete. Ese respaldo también se extiende desde el entorno más cercano del Presidente, que intenta bajar el nivel de especulación en un momento sensible para la gestión.
Mientras tanto, la reactivación de la agenda de reuniones funciona como una señal clara hacia el interior del Gobierno. Más allá de las versiones y los cuestionamientos, el oficialismo intenta mostrar orden, coordinación y capacidad de gestión. En un escenario político atravesado por la incertidumbre, cada movimiento adquiere un valor estratégico y cada gesto busca reconfigurar el equilibrio dentro del poder.