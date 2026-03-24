Qué es lo más próximo en la agenda del Congreso argentino

Las frenéticas asambleas extraordinarias de comienzos de 2026 marcaron un ritmo que no se replica en el comienzo de las ordinarias, a pesar del anuncio presidencial de numerosos proyectos por cada ministerio.
En medio de los feriados y días no laborables, Diputados y Senado se preparan para la continuidad de las ordinarias del 2026.
Las frenéticas asambleas extraordinarias de comienzos de 2026 marcaron un ritmo que no se replica en el comienzo de las ordinarias, a pesar del anuncio presidencial de numerosos proyectos por cada ministerio.
Esto no quita que entre medio de los feriados y los días no laborables del 24 de marzo, el 2 de abril y la Semana Santa, no se presente agenda de peso en el Congreso de la Nación Argentina.
Tras la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia este martes, el Honorable Senado de la Nación retoma el jueves sus actividades oficiales a las 14 horas con la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Un rato más tarde, a las 14:30 hs, será el turno de la Comisión de Acuerdos, fundamental para darle luz verde a una serie de pliegos oficialistas en materia militar y el controversial en torno a Lucila Crexell como embajadora de Canadá.
Se trata de la ex senadora Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino como embajadora en Canadá, idea que trascendió luego de su voto en favor a la ley Bases en 2024.
El cargo es actualmente ocupado por Josefina Martinez Gramuglia, designada para Ottawa durante la gestión de Alberto Fernández, ahora en una posición más sensible ante el extremo alineamiento con Estados Unidos y la actual rispidez de su presidente Donald Trump con el vecino del norte. La carrera diplomática de Gramuglia se extiende desde gobiernos previos con participación en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La semana finalizará el viernes 27 con actividad fuera del área parlamentaria con el panel temático de protagonistas "Combate de comandos en el puente Murrell", en vísperas de un nuevo aniversario del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
El foco principal de la Cámara Baja va a estar en la cuestión ambiental y en el armado de su estructura de trabajo con la modificación de la Ley de Glaciares como principal protagonista.
Los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo, de 10:00 a 19:00 hs, se van a llevar a cabo audiencias públicas para debatir el proyecto que busca modificar esta ley. Este es uno de los temas centrales impulsados por el Gobierno y será tratado en la Sala 2 del Anexo C, bajo la órbita del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales.
Ese mismo jueves será un día “súper” activo administrativamente. Se van a realizar las reuniones constitutivas para designar a las autoridades y fijar días de trabajo de comisiones clave como: Obras Públicas, Ciencia y Tecnología, Defensa Nacional, Finanzas, Turismo, y Asuntos Municipales, entre otras.