Casa Rosada se defiende

El Gobierno de Milei minimiza las denuncias contra Adorni y el caso LIBRA

Con el jefe del Gabinete en el ojo de la tormenta y la reactivación de las investigaciones por la criptomoneda que vincula a Novelli con Javier y Karina Milei, la comandancia libertaria encara un férreo control de daños.