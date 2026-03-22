El Gobierno de Milei minimiza las denuncias contra Adorni y el caso LIBRA
Con el jefe del Gabinete en el ojo de la tormenta y la reactivación de las investigaciones por la criptomoneda que vincula a Novelli con Javier y Karina Milei, la comandancia libertaria encara un férreo control de daños.
Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de Hungría.
En los principales despachos de la Casa Rosada se conformó una suerte de ‘Comité de Crisis’ tras lo que el propio Javier Milei calificó en el Foro Económico del NOA en Tucumán como “una carnicería mediática”. Lo hizo antes de partir a Hungría para reunirse con el primer ministro Viktor Orban y exponer en otra cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
En este contexto, los teóricos libertarios de la conspiranoia insisten con la hipótesis del ‘fuego amigo’ en los casos y denuncias que tienen como protagonista a Manuel Adorni. De hecho, fue el mismo jefe de Gabinete quien dejó entrever esa posibilidad que luego, por pedido de sus superiores, desmintió públicamente.
Es que el desconcierto y la incertidumbre llevaron al pequeño grupo que rodea al funcionario que sigue oficiando de vocero -aunque no esté dando conferencias de prensa- a sospechar de los propios más que de los extraños.
Santiago Caputo, como máximo responsable de la SIDE -que gestiona de la mano del Señor 5, Cristian Auguadra- fue el primero que recogió el guante y salió a decir que se investigarán todas las filtraciones que haya que investigar.
Dejando entrever que lo de la familia Adorni partiendo desde el aeropuerto de San Fernando a Punta del Este es una cosa y lo de la pareja del funcionario, Bettina Angelletti, en el ARG-01, es una circunstancia diferente que ya se encargó de aclarar el propio ministro coordinador cuando reconoció su error.
Javier Milei reuniéndose con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita en Budapest.
“Lo que pasa acá es que quieren debilitar a Karina, no hay muchos análisis que hacer”, afirmó un hombre de la Secretaría General que camina los pasillos de Balcarce 50 arrojando diversas conjeturas.
Cuando El Litoral le consultó si descartaban las suspicacias en torno a los vínculos que la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich tiene con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el informante hizo un gesto de duda, pero fue por la negativa.
“No, no creo ni lo cree nadie del Gobierno, ella no se dedica a hacer inteligencia interna, el que la hacía fue expulsado del gobierno inmediatamente”, expresó refiriéndose -sin nombrarlo- al ex titular de la Jefatura, Nicolás Posse.
Apoyo a Adorni
La misma fuente ratificó que “Manuel sigue firme en su cargo, cuenta con el apoyo total del Presidente y de todos los que formamos parte de la gestión. La semana que viene retoma su actividad normalmente con la agenda legislativa como prioridad”, aseguró, y opinó que “lo que están haciendo con 'Manu' es una infamia. Acusar gratuitamente buscando hacer daño es una práctica común del kirchnerismo y sus satélites de la izquierda”, sentenció ofuscado.
Poco después, otro alto asesor ministerial le comentó a la prensa acreditada en la sede del Poder Ejecutivo Nacional que tenían identificada a la autora de la grabación que se realizó a metros de la pista de vuelos bonaerense cuando los Adorni partían rumbo a Uruguay el fin de semana largo de Carnaval junto al amigo del portavoz de Milei, además de conductor y productor de contenidos en la TV Pública, Marcelo Grandío. Según se comunicó, el material habría sido filmado por Victoria Correa, delegada de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).
Una persona a la que un colaborador presidencial catalogó de “comunista” por ser militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), cuyas figuras más reconocidas son los diputados Miryam Bregman y Nicolás del Caño.
Milei durante el homenaje a las víctimas por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Argentina.
En la Rosada notificaron al periodismo que se evalúa iniciar un sumario contra la empleada para desplazarla de su puesto. Al preguntarle al asistente -que prefirió hablar el off- cuál sería el delito, ya que la cuestión de fondo está siendo investigada por la Justicia, la respuesta fue: “No está claro si la acción que llevó adelante viola la ley, pero de mínima no corresponde que esta persona grabe a funcionarios porque no se le paga el sueldo para cumplir ese tipo de tareas”.
Lo cierto, es que los hechos ingresaron en la instancia de la justicia federal al tomar parte en el asunto el fiscal Gerardo Pollicita y el Juez Federal Ariel Lijo, el mismo que no consiguió que su pliego pasara el filtro del Senado para integrar la Corte Suprema, y que hoy suena como potencial procurador General de la Nación, cargo que todavía está bajo el interinato de Eduardo Casal.
Desde el PTS salieron a desmentir los dichos del oficialismo nacional y señalaron que “todo es una estrategia para desviar la atención sobre los hechos de corrupción del ministro que son de público conocimiento”. A estas imputaciones, que deberán tener su correlato en los estrados -tanto las referidas al registro de la escapada como las confusas declaraciones que no dejan en claro quien costeó la travesía- se sumaron más denuncias contra Adorni.
En este caso, fue la legisladora Marcelo Pagano (ex LLA y actual COHERENCIA) quien hizo otra presentación judicial que apunta a una propiedad en el country Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz que aparece como propiedad de la pareja de Adorni, pero que no figura en la declaración jurada del ministro y que no se condice con el salario que percibe como empleado del Estado argentino.
Víktor Orban, el primer ministro húngaro le muestra Budapest a Javier Milei.
Caso LIBRA
Con la comisión que investiga lo actuado con la criptomoneda $LIBRA en acción nuevamente en el Congreso nacional, el fiscal Eduardo Taiano salió a defenderse de las acusaciones de las querellas que apuntan a su figura por tener, según las críticas, cajoneada las acciones en torno a desentrañar la relación entre el trader Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales con los hermanos Milei.
El letrado desestimó el intento del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que pretende invalidar las pruebas por formar parte de una “filtración”. El sucesor de Mariano Cúneo Libarona habló de “nulidad”. Sin embargo, Taiano enfatizó que fue él quien secuestró los dispositivos electrónicos que hoy forman parte de los resultados que enturbian las explicaciones oficiales. Análisis que estuvieron a cargo de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), y que el procurador ahora no acepta que se pongan en duda.
Por su parte, en la Casa de Gobierno, otro de los influyentes consejeros del Gobierno declaró: “No tenemos nada que ver con la causa $LIBRA. Nadie es abogado de nadie y cuando el ministro Mahiques habla da información, y cuando todos nosotros hablamos también damos información, no especulaciones", subrayó, a la vez que añadió que “hubo un acuerdo con la empresa de Novelli y desde 2022 para acá, hasta determinado momento, Javier y Karina (Milei) cobraron u$s 8.000 y 4.000 dólares respectivamente”.
Al momento en que este diario lo interrogó acerca de las llamadas que el mandatario le hizo al empresario cripto el 14 de febrero de 2025 de las 19 hs en adelante –después de publicitar la moneda virtual en su cuenta de X- el joven libertario expuso que no recordaba por qué se comunicó con él. “Seguramente fue para tomar idea de cómo plantarse ante la batalla cultural que debería tener el Gobierno por el problema que generó el activo virtual”, consignó.
Durante la charla con este medio, el consultor gubernamental resaltó que, “no hay audios que contengan delitos de funcionarios del Gobierno, menos de todo lo que se ha conocido hasta ahora”, y como agregado anexó que en base a datos que tiene en su poder, “nada de lo que circula en los medios tradicionales y en las redes ha tenido impacto en la imagen del Presidente”.
El remate que eligió el funcionario a la hora de cerrar el diálogo con la prensa giró en torno a las diatribas que recibe la administración violeta en materia económica y ahora por corrupción: “Nosotros no vamos a dejar algo que tenemos que hacer por lo que digan quienes arruinaron el país. Si esos personeros nos putean quiere decir que vamos muy bien”, concluyó textual la voz oficial.