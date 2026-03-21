Milei se reunió con Orbán en Hungría y endureció su discurso sobre inmigración
El presidente argentino se reunió en Budapest con Viktor Orbán y respaldó su política migratoria con una frase de alto voltaje. Además, fue orador principal en la CPAC y mantuvo un encuentro institucional con Tamás Sulyok.
Javier Milei se reunió con Viktor Orbán en Hungría
Javier Milei mantuvo este sábado una agenda política intensa en Hungría, donde se reunió con el primer ministro Viktor Orbán, fue recibido por el presidente Tamás Sulyok y cerró la jornada como principal orador de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CPAC de Budapest. El viaje volvió a mostrar su sintonía con referentes de la derecha internacional y dejó definiciones fuertes sobre inmigración, Europa y el reordenamiento global.
La frase más resonante surgió en el encuentro con Orbán, cuando Milei elogió la política migratoria húngara y afirmó que, “cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”. La definición quedó alineada con uno de los ejes centrales del gobierno húngaro y reforzó el tono ideológico de la visita.
Javier Milei se reunió con Viktor Orbán en Hungría
La reunión con Orbán tuvo un valor político evidente. El mandatario argentino eligió respaldar públicamente a uno de los líderes más identificados con la derecha nacionalista europea y lo hizo en un momento sensible para Hungría, atravesada por tensión con la Unión Europea y por un escenario electoral exigente.
Del lado húngaro también hubo señales de fuerte recepción. Orbán destacó la importancia histórica de la visita y celebró la llegada de Milei a Budapest como un hecho singular dentro del vínculo bilateral. La escena confirmó una relación política que ambos ya venían mostrando en encuentros previos y en gestos públicos de afinidad.
CPAC, inmigración y crítica a Europa
Más tarde, durante su discurso en la CPAC, Milei volvió a desplegar su batería habitual de cuestionamientos contra el socialismo, la dirigencia europea y los modelos de intervención estatal. En ese marco, insistió con que su gobierno prioriza la moral por encima del cálculo político y defendió el ajuste económico aplicado desde su llegada a la Casa Rosada.
También vinculó sus críticas a Europa con la cuestión migratoria. Allí retomó la idea de que las fronteras abiertas funcionan como un problema político, cultural y electoral, y presentó a Orbán como una referencia de coraje frente a ese fenómeno. El tono del mensaje se acopló sin matices al perfil ideológico del foro conservador en Budapest.
Milei y Tamás Sulyok en Hungría
Reunión con Sulyok y comitiva reducida
Antes del encuentro con Orbán, Milei había sido recibido por Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Esa reunión le dio un marco institucional a una gira que, por su contenido político, estuvo dominada por el cruce con referentes conservadores y por la exposición del Presidente en la CPAC.
Milei y Tamás Sulyok en Hungría
En Budapest, el mandatario estuvo acompañado por Karina Milei y Pablo Quirno, en una delegación acotada respecto de otras giras. El viaje se inscribió además en una secuencia de salidas al exterior que el Presidente viene encadenando durante las últimas semanas.
Milei se reunió con Orbán y Tamás Sulyok en Hungría y endureció su discurso sobre inmigración
La escala en Hungría no fue solo una parada diplomática. También funcionó como una señal geopolítica del lugar en el que Milei busca posicionarse: cerca de Washington, próximo a Israel y en sintonía con referentes de la nueva derecha europea. Esa orientación ya había aparecido en otros viajes recientes y volvió a quedar expuesta en Budapest.
Con sus reuniones, su discurso y sus definiciones sobre inmigración, Milei dejó en Hungría una foto política nítida. La gira reforzó su apuesta por construir vínculos con dirigentes que comparten una agenda de confrontación cultural, rechazo al progresismo y defensa de modelos de soberanía más duros en materia migratoria.