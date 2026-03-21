Milei se reunió con su par húngaro y participó de la CPAC en Budapest

El presidente Javier Milei fue recibido por el mandatario de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, en el marco de su gira internacional que concluirá con su participación en un foro de ultraderecha. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
Participación en la CPAC
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En Budapest, Milei formará parte de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), donde se reunirá con autoridades locales y referentes de la derecha global. La agenda, definida por Presidencia, incluye diversas actividades y encuentros con dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo.
El mandatario encabezará la intervención de cierre de la conferencia a las 16:30 (12:30 hora argentina), siendo recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a líderes internacionales de la derecha y del pensamiento conservador.
Reconocimiento y regreso
La jornada continuará a las 19:00 (15:00 hora argentina) con la entrega del título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” por parte de la Universidad Ludovika. La ceremonia estará encabezada por el rector, Gergely Deli, y contará con unas palabras del Presidente.
Finalizada su agenda en Budapest, Milei emprenderá el regreso a Argentina a las 20:30 (16:30 hora argentina), con llegada prevista a Buenos Aires el domingo 22 de marzo a las 09:00, cerrando una gira exprés enfocada en fortalecer vínculos políticos e ideológicos en el ámbito internacional.