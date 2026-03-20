Javier Milei presente en Tucumán: habla ante un foro económico

El presidente de la Nación, Javier Milei, habla este jueves en Tucumán como principal orador del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
El presidente arribó entre las 18 y 19 al Aeropuerto Benjamín Matienzo y fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo.
El presidente de la Nación, Javier Milei, habla este jueves en Tucumán como principal orador del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
El mandatario arribó entre las 18 y 19 al Aeropuerto Benjamín Matienzo y fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo.
El evento contará con un amplio número de disertantes, entre ellos la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globant, Martín Migoya; y el ex ministro del Interior de la Nación y titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán. También expondrán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.
En el inicio de su exposición, el Presidente recordó a Adam Smith en el marco del reciente aniversario de la obra "Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones" y destacó la inspiración de las políticas del Gobierno en la obra del autor.
"Como liberales llevamos un programa de gobierno profundamente inspirado en estas ideas. Tengo intención en el día de hoy de describir las contribuciones esenciales de Adam Smith que tienen consecuencia directa en la forma en la cual nosotros diseñamos nuestras políticas públicas", adelantó el mandatario.
Durante su discurso, el Presidente defendió la implementación de la inteligencia artificial y la relacionó con la obra de Adam Smith. "Es la fábrica de alfileres del siglo XXI", sostuvo el mandatario, en relación a la teoría utilizada por el autor en su obra para graficar la división del trabajo.
"Todos esos miedos, esos escenarios distópicos, descartemos los escenarios distópicos no tienen sentido, están construidos sobre mala teoría económica y tengo a mi favor 250 años de evidencia empírica", afirmó Milei al respecto.