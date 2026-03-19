A la espera de US$1.000 millones

Nuevos elogios del FMI a la economía de Argentina, pero sin novedades sobre el desembolso

La vocera Julie Kozack destacó que el país resistió “relativamente bien” el shock energético derivado de la guerra en Medio Oriente y valoró el salto de importador a exportador neto de energía. Sin embargo, evitó definiciones sobre la segunda revisión del acuerdo, dejando en suspenso el giro esperado por el Gobierno.