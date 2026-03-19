El precio del gas en Europa se disparó un 30% y duplica sus valores previos al conflicto en Medio Oriente

La jornada financiera en Europa estuvo marcada por una volatilidad sin precedentes en el sector energético. El índice holandés TTF, el termómetro más preciso para los contratos de suministro de gas en la región, registró un salto brusco del 30% al inicio de las operaciones, posicionándose en los 70,7 euros (aproximadamente 76,8 dólares) por megavatio-hora.
Este movimiento alcista responde directamente a la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente, especialmente ante la posibilidad de que el conflicto entre las potencias regionales derive en una afectación directa de las rutas de suministro y la infraestructura de producción de gas licuado (GNL).
En términos reales, el precio del gas en Europa se ha duplicado con creces en un periodo de tiempo extremadamente corto, lo que ejerce una presión asfixiante sobre los costos de producción industrial y las tarifas de calefacción en pleno proceso de transición estacional.
Crisis energética global. Crédito: Reuters.
El factor geopolítico como motor de suba
A pesar de que las reservas de gas en la Unión Europea se encuentran en niveles históricamente altos para esta época del año —superando el 60% de su capacidad tras un invierno relativamente suave—, los inversores temen que continúe el bloqueo del Estrecho de Ormuz o haya daños en plantas de procesamiento internacionales generen una escasez repentina.
La volatilidad del mercado refleja una "prima de riesgo" que los analistas consideran inevitable. La dependencia de Europa del gas natural licuado (GNL) proveniente de Estados Unidos y Qatar se ha vuelto crítica tras la desconexión casi total del suministro ruso por tubería.
Cualquier amenaza a la navegación en el Mar Rojo o el Golfo Pérsico impacta de inmediato en los costos operativos de los fletes y, por ende, en el precio final al consumidor europeo.
El encarecimiento del gas no solo afecta las boletas de servicios residenciales, sino que golpea directamente a la estructura de costos de la industria pesada en países como Alemania y Francia. Un gas más caro implica una electricidad más costosa, lo que reaviva los temores de que la inflación en la Eurozona demore más de lo previsto en alcanzar la meta del 2% fijada por el Banco Central Europeo.
Expertos del sector energético indican que, si bien Europa está mejor preparada que hace dos años, la vulnerabilidad sigue siendo alta. "El sistema está operando al límite de su flexibilidad. Cualquier interrupción inesperada en una terminal de GNL o un recrudecimiento del conflicto bélico puede disparar los precios de forma parabólica", advirtieron analistas internacionales.
El precio del gas en Europa se disparó un 30%. Crédito: Reuters.
Perspectivas para el próximo semestre
De cara a los meses de verano, donde la demanda suele aumentar por el uso de aires acondicionados, y pensando en el reabastecimiento para el próximo invierno, el panorama es de cautela. La volatilidad parece haber llegado para quedarse en las pizarras de Londres y Ámsterdam.
Por el momento, los gobiernos de la Unión Europea mantienen el monitoreo constante sobre los stocks. La clave estará en la duración e intensidad de la actual fase de la guerra en Medio Oriente y en la capacidad de los proveedores alternativos para cubrir cualquier bache en el suministro global de hidrocarburos.