Milei viaja a Hungría para participar de un foro conservador y refuerza su agenda global
El presidente volverá a viajar al exterior a pocos días de su paso por España. Estará en Budapest para participar de un foro conservador y reforzar vínculos políticos. En ese marco, antes de partir, hará una escala en Tucumán, donde disertará en el Foro Económico del NOA ante dirigentes, empresarios y referentes del sector productivo.
Se trata de un viaje relámpago, con una estadía acotada a pocas horas. Reuters.
El presidente Javier Milei volverá a salir del país en una nueva escala internacional que, aunque breve en términos de tiempo, tiene alto contenido político. El destino será Budapest, donde participará de un encuentro que reúne a referentes del pensamiento conservador a nivel global.
Se trata de un viaje relámpago, con una estadía acotada a pocas horas, pero que se inscribe dentro de una estrategia más amplia del mandatario: consolidar su presencia en foros internacionales que comparten su mirada ideológica y proyectar su figura más allá de las fronteras argentinas.
La participación en este tipo de eventos no es aislada. En los últimos meses, Milei fue ganando protagonismo en espacios donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos que impulsan agendas vinculadas al liberalismo económico, el conservadurismo social y una visión crítica de los organismos multilaterales tradicionales.
Escala en el norte argentino
En paralelo a su activa agenda internacional, el presidente Milei sumará una escala clave en el interior del país antes de su viaje a Europa. Este jueves llegará a San Miguel de Tucumán para participar del Foro Económico del NOA, donde será el encargado de cerrar la jornada bajo el lema “La hora de las provincias”. El evento reunirá a dirigentes políticos, empresarios y economistas con el foco puesto en el desarrollo regional, la competitividad y las reformas estructurales.
El arribo del mandatario se dará en un contexto político particular en la provincia, atravesado por tensiones recientes, aunque con señales de respaldo institucional. Será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo y contará con un operativo de seguridad reforzado. En ese marco, Milei aprovechará la actividad para reforzar su discurso económico ante actores clave del sector privado, en una antesala de su nueva incursión en el escenario internacional.
Una construcción política por fuera de los canales clásicos
La elección de estos ámbitos no es casual. Lejos de priorizar exclusivamente reuniones bilaterales formales, la Casa Rosada viene apostando a una inserción internacional basada en afinidades políticas. En ese esquema, la figura del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aparece como un actor clave dentro de ese entramado.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
El dirigente europeo, con una trayectoria consolidada en su país, se convirtió en uno de los referentes más visibles de ese espacio político en Europa. Su cercanía con líderes como Donald Trump lo posiciona como un nexo relevante dentro de ese universo ideológico al que Milei busca integrarse.
El foro en el que participará el presidente argentino forma parte de esa red. Allí, el intercambio no se limita a lo institucional, sino que apunta a consolidar discursos comunes, compartir diagnósticos sobre el escenario global y proyectar estrategias políticas.
Entre la proyección global y las tensiones internacionales
Mientras se confirma este nuevo viaje, otro movimiento en la agenda internacional del Gobierno permanece abierto. Se trata de la eventual visita a Israel, que aún no tiene definiciones firmes en un contexto atravesado por conflictos y alta volatilidad geopolítica.
La situación en Medio Oriente, con episodios recientes que elevaron la tensión regional, introduce un factor de incertidumbre. En ese marco, cada decisión vinculada a política exterior adquiere una dimensión más compleja y obliga a evaluar no solo lo diplomático, sino también lo estratégico.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Reutrers.
A esto se suma el debate interno sobre el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una iniciativa que requiere pasos legales específicos y consensos que todavía no están cerrados. La medida, de concretarse, implicaría un posicionamiento claro en un escenario internacional sensible.
Así, el viaje a Hungría se inscribe en una dinámica más amplia: una política exterior que combina gestos ideológicos, construcción de alianzas y adaptación constante a un contexto global en movimiento.