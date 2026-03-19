Escenario internacional

Milei viaja a Hungría para participar de un foro conservador y refuerza su agenda global

El presidente volverá a viajar al exterior a pocos días de su paso por España. Estará en Budapest para participar de un foro conservador y reforzar vínculos políticos. En ese marco, antes de partir, hará una escala en Tucumán, donde disertará en el Foro Económico del NOA ante dirigentes, empresarios y referentes del sector productivo.