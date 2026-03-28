#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Tras el fallo por YPF

Milei publicó un mensaje enigmático y volvió a hablar del “principio de revelación”

El Presidente volvió a expresarse en redes tras el fallo por YPF, con un mensaje que generó interpretaciones y debate político.

El Presidente volvió a mencionar el “principio de revelación” en su análisis político. Foto: ReutersEl Presidente volvió a mencionar el “principio de revelación” en su análisis político. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

El presidente Javier Milei volvió a expresarse en redes sociales con un mensaje que generó múltiples interpretaciones, apenas un día después del fallo de la justicia estadounidense que favoreció a la Argentina en la causa por YPF.

A través de su cuenta personal, el mandatario apeló a un concepto que suele utilizar en sus intervenciones públicas: el denominado “principio de revelación”, al que volvió a vincular con el escenario político actual.

Milei publicó un mensaje en redes tras el fallo que favoreció a la Argentina en la causa YPF.Milei publicó un mensaje en redes tras el fallo que favoreció a la Argentina en la causa YPF.

“Cada día que pasa me sorprenden las alegrías que me trae el principio de revelación. Es más, hay momentos en que creo que las alegrías llegan a su fin; sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas”, escribió.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado agregó: “El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, una frase que volvió a instalar su mirada sobre el comportamiento de la dirigencia y la sociedad.

Un concepto recurrente en su discurso

El “principio de revelación” es una idea que Milei menciona con frecuencia para describir situaciones en las que, según su visión, determinados hechos permiten identificar con claridad posiciones políticas y responsabilidades.

Mirá tambiénLa corte de Nueva York revocó el fallo por YPF: Argentina evitó pagar US$16.000 millones

En distintas oportunidades, el Presidente explicó que ese concepto funciona como una especie de filtro que deja en evidencia quiénes actúan en línea con sus valores y quiénes no, en medio de debates económicos y decisiones de gobierno.

El mensaje se difundió en un contexto marcado por la reciente resolución judicial en Estados Unidos, que revirtió la condena contra la Argentina en el litigio por la reestatización de YPF.

El impacto del fallo y el trasfondo político

La decisión fue interpretada por el Gobierno como un alivio financiero significativo, ya que evita un pago estimado en más de 16.000 millones de dólares. El fallo también reavivó el debate político en torno a la responsabilidad de las gestiones anteriores y la estrategia jurídica del Estado.

En ese marco, la publicación de Milei fue leída por distintos sectores como una referencia indirecta a ese escenario, en el que el oficialismo busca capitalizar el resultado judicial.

El presidente de la Nación, Javier Milei, este viernes en cadena nacional. Crédito: Oficina del PresidenteEl presidente de la Nación, Javier Milei, este viernes en cadena nacional. Crédito: Oficina del Presidente

Al mismo tiempo, el tono del mensaje —con críticas implícitas a lo que definió como “miserias humanas”— volvió a marcar el estilo discursivo del Presidente en redes sociales, donde suele combinar definiciones políticas con expresiones personales.

El episodio se suma a una serie de intervenciones recientes del mandatario en plataformas digitales, donde mantiene un rol activo para fijar posicionamientos y responder a la agenda pública.

Mirá tambiénMilei habló por el fallo de YPF: defendió su gestión jurídica y atacó a la oposición

Mientras tanto, el fallo por YPF continúa generando repercusiones en distintos ámbitos, tanto por su impacto económico como por las implicancias políticas que arrastra.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Gobierno nacional
Javier Milei
Argentina
YPF

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro