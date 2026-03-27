Milei habló por el fallo de YPF: defendió su gestión jurídica y atacó a la oposición

Javier Milei habló sobre el fallo de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S. A.) en cadena nacional. La noticia de la Justicia de Estados Unidos se conoció este viernes por la mañana.
El comunicado del presidente de la Nación se emitió desde las 19 horas y con una extensión de 10 minutos. Se trata de la reacción formal a la decisión de la Justicia de Estados Unidos.
Javier Milei habló sobre el fallo de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S. A.) en cadena nacional. La noticia de la Justicia de Estados Unidos se conoció este viernes por la mañana.
El presidente de la Nación, valoró la defensa de su gestión en la defensa ante la jueza Loretta Preska, que derivó en la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Se trató de un mensaje grabado en horas de la tarde del viernes, luego de su intervención en el acto del Centro de Formación de Capital Humano y compartido desde las 19 horas.
Milei lo definió como un “hecho de trascendencia histórica y sin precedente para nuestro país” y que el peso a pagar podría haber sido “equivalente a 70 millones de jubilaciones”.
También remarcó que era “virtualmente imposible ganarlo”, pero que se logró “gracias a la pericia diplomática y jurídica de nuestro gobierno”. Remarcó, en primer ataque a la oposición, que “ante la irresponsabilidad triunfo la constancia”.
“Es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien. Nos sacamos la espada de Damocles que colgaba por culpa de la arrogancia populista”, manifestó el presidente en la antesala a los nombres propios.
El hombre de La Libertad Avanza nombró directamente a Cristina Fernández de Kirchner y al “inefable” Axel Kicillof, subrayando que “nada puede estar más lejos de la verdad que pretendan apropiarse de ese resultado. Estos personajes nos sumieron en una aventura suicida”.
“Es importante considerar el precio que Argentina pagó en riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico”, indicó el presidente y sumó: “Expropiar está mal, porque robar está mal. quebrar este principio nos costó 12 de años de inversiones”.
“La mejor forma defender los interés estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo y la única forma de garantizarlas es con seguridad jurídica. Esto es el verdadero patriotismo”, argumentó el libertario.
Luego relató: “El juicio comenzó durante la presidencia de Cristina, luego se perdió con Alberto. Argentina logró un triunfo con esta administración. Lo que parecía imposible, fue posible. No apostamos, simplemente ganamos”. Omitió comentarios al respecto de Mauricio Macri.
“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó el economista, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.
Este 27 de marzo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos, dio sentencia sobre el juicio de expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S. A.. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema estadounidense. El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.