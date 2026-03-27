Qué dijeron Kicillof, Alberto Fernández y Cristina Kirchner tras el fallo de YPF

La Justicia de Estados Unidos falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera YPF, en 2012.
Desde las diferentes líneas del peronismo se posicionaron en la vereda opuesta a la del gobierno de Javier Milei, pero celebrando la decisión de la Justicia de Estados Unidos
La Justicia de Estados Unidos falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera YPF, en 2012.
Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
La ex presidenta Cristina Kirchner reivindicó este viernes la estatización de YPF luego de que la Justicia de Estados Unidos fallara en favor de la Argentina en la causa por la expropiación, al sostener que “las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución y el ordenamiento jurídico de un país”.
A través de un extenso mensaje, la ex mandataria agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP por la defensa del Estado argentino ante los tribunales de Nueva York y sostuvo que los argumentos jurídicos reafirmaron la primacía de la Constitución Nacional por sobre disposiciones estatutarias.
En ese sentido, remarcó que la expropiación de la petrolera en 2012 se realizó “conforme a derecho” y en ejercicio de la soberanía estatal.
“Como ex presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”, expresó la ex mandataria.
Y, desde su lugar de abogada, expresó sus felicitaciones a ese buffett por “haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados”.
“Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, añadió.
El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró este viernes el fallo sobre YPF y embistió contra el presidente Javier Milei por sus críticas hacia la estatización, al advertir que “no se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros”.
Se expresó en redes sociales tras el fallo de la Justicia estadounidense a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y celebró la decisión de dejar sin efecto la millonaria condena contra el país.
Para el mandatario provincial, “la Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”.
Afirmó que “mientras Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”.
Ese “impuesto”, dijo, “nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro”.
El ex presidente Alberto Fernández se pronunció este viernes tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y dijo lamentar que “el desequilibrado que nos gobierna festeje un resultado que jamás buscó”, en referencia al presidente Javier Milei.
“'Ganamos' dijo el mosquito…", expresó Fernández desde sus redes sociales, donde sostuvo que lamenta que “el desequilibrado que nos gobierna festeje un resultado que jamás buscó. Contrariamente, se puso del lado de los fondos buitres que nos demandaban”, acotó.
El ex presidente consideró que “el trabajo de la Procuración del Tesoro durante nuestra gestión y la labor de los abogados contratados por YPF en Estados Unidos ha logrado que se reconozca que el Estado puede expropiar una empresa por razones de utilidad pública”.
“Felicito a los profesionales que sostuvieron nuestro criterio de preservar las decisiones soberanas del Estado argentino”, añadió.