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Milei realizará una cadena nacional sobre YPF a la hora del partido de la Selección de fútbol

El Presidente dará precisiones sobre la decisión judicial a favor de la Argentina.

El presidente Javier Milei en la presentación por cadena nacional del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026.El presidente Javier Milei en la presentación por cadena nacional del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026.
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Este viernes a las 20, el presidente de la Nación, Javier Milei, utilizará la cadena nacional para hablar del fallo de la Justicia de Estados Unidos que anula la condena a la Argentina por el caso YPF. Será con un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

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Según precisaron fuentes oficiales, el set ya fue diagramado y este viernes por la tarde el Presidente grabará palabras para hablar de un hecho que calificó de “histórico” en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano de este viernes. La transmisión se compartirá 15 minutos antes del silbato inicial del amistoso de la Selección Argentina de fútbol ante Mauritania en La Bombonera.

FILE PHOTO: Argentina's President Javier Milei speaks at Yeshiva University in Manhattan, in New York City, U.S., March 9, 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado/File PhotoJavier Milei. Crédito: REUTERS/David 'Dee' Delgado

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó el economista.

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Y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

Esta mañana, la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York dio sentencia sobre el juicio de expropiación de YPF. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

FILE PHOTO: The headquarters of Argentina's state energy company YPF is seen in Buenos Aires, Argentina February 10, 2021. Picture taken February 10, 2021. REUTERS/Matias Baglietto/File PhotoYPF. Crédito: REUTERS/Matias Baglietto

No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana. El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.

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