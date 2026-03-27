Milei celebró el fallo por YPF y fue muy duro contra el kirchnerismo

El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto en el Centro de Formación de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal, donde combinó un anuncio clave sobre el juicio por YPF con una fuerte defensa de su programa económico y social.
En el inicio de su intervención, el mandatario celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que favoreció a la Argentina en la causa vinculada a la expropiación de la petrolera. Según explicó, la resolución revoca la condena previa y evita un pago cercano a los 18.000 millones de dólares.
El Presidente calificó el resultado como un hecho “histórico” y aseguró que se trató del mejor escenario posible en términos jurídicos y financieros. También atribuyó el logro al trabajo de la conducción de YPF y de los equipos legales del Estado.
En ese marco, Milei volvió a responsabilizar a gestiones anteriores por el origen del litigio y utilizó el fallo como respaldo a su gestión, en medio de cuestionamientos por su política económica y su agenda internacional.
Un cambio de enfoque en la política social
Más allá del impacto del fallo, el eje central del acto fue la presentación del enfoque del Gobierno en materia social. Milei defendió la creación del Ministerio de Capital Humano como una transformación de fondo en la manera de abordar la asistencia estatal.
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Durante su discurso, sostuvo que el objetivo es abandonar un esquema basado en la dependencia y avanzar hacia uno centrado en la formación, la capacitación y la inserción laboral. En esa línea, remarcó que la asistencia debe ser un puente y no un destino permanente.
El mandatario explicó que el desarrollo del capital humano es uno de los principales motores del crecimiento económico y citó teorías académicas para fundamentar su postura. Según señaló, la educación, la capacitación y la salud son pilares esenciales para mejorar la productividad y generar oportunidades.
También planteó que el nuevo modelo busca “enseñar a pescar” en lugar de sostener un sistema de transferencias sin salida laboral. En ese sentido, defendió la reconversión de los programas sociales hacia esquemas de capacitación vinculados con el mercado de trabajo.
Críticas al kirchnerismo y apuesta al empleo
En otro tramo de su exposición, Milei volvió a lanzar duras críticas contra el kirchnerismo, al que acusó de haber promovido un modelo basado en la dependencia del Estado y el uso político de la asistencia social.
El Presidente cuestionó el crecimiento de la pobreza, el estancamiento del empleo privado y el rol de las organizaciones sociales en años anteriores. A su vez, destacó la labor de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los cambios impulsados en sus áreas.
En materia laboral, Milei puso el foco en la necesidad de revalorizar los oficios y la formación técnica. Señaló que actualmente existe una fuerte demanda de trabajadores capacitados en distintas áreas, mientras que muchos jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral.
En ese contexto, subrayó que el centro inaugurado en La Paternal funcionará con una lógica de articulación con el sector privado. Según explicó, serán las empresas las que definan las necesidades de capacitación y participen activamente en la formación de los trabajadores.
El mandatario también destacó que el programa ya cuenta con la participación de distintas compañías que comenzaron a capacitar en oficios específicos, con el objetivo de facilitar la inserción laboral.
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El acto sirvió además para reforzar la estrategia del Gobierno de transformar los planes sociales en empleo formal. Milei aseguró que los beneficiarios de programas como “Volver al Trabajo” podrán acceder a instancias de formación para mejorar sus oportunidades laborales.
En el cierre, el Presidente proyectó un escenario de crecimiento impulsado por inversiones en sectores clave como energía, minería, tecnología y agroindustria. En ese marco, advirtió que el principal desafío será contar con trabajadores capacitados para cubrir esa demanda.
“La Argentina va a necesitar mano de obra calificada”, sostuvo, al tiempo que insistió en que el futuro del país dependerá de su capacidad para desarrollar capital humano y generar empleo genuino.