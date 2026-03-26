Adorni mostró sintonía con Bullrich y se prepara para otra foto con Milei
Apoyos para el Jefe de Gabinete frente a las denuncias. Este jueves se reunió con la Jefa de bloque de LLA en el Senado. Y este viernes volverá a mostrarse junto al presidente Javier Milei en Casa Rosada. Busca poner en el centro de la escena el nuevo paquete de leyes que el oficialismo promete enviar al Congreso.
En medio de denuncias, Adorni se muestra con figuras clave del oficialismo, buscando fortalecer su imagen y mostrando unidad en el gobierno.
El gobierno nacional continúa mostrando señales de apoyo a su Jefe de Gabinete, atravesado en las últimas semanas por denuncias por sus presuntos viajes y propiedades. Tras la conferencia del miércoles, Manuel Adorni se reunió este jueves con Patricia Bullrich y mañana tiene prevista actividades junto al presidente Javier Milei.
La reunión de este jueves tuvo un peso específico adicional porque fue la primera entre Adorni y Bullrich, luego de que ambos estuvieran señalados por recelos cruzados dentro del oficialismo en medio de las polémicas.
Retrataron el encuentro con una fotografía, que el Jefe de Gabinete publicó acompañada por un mensaje breve y directo: “Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total”.
Del otro lado, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado recogió el guante y puso el eje en las leyes que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso: “Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, posteó.
Este viernes con los Milei
La secuencia política de Adorni continuará este viernes con el presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuando los acompañe en la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano a cargo de Pettovello.
No se trata sólo de una actividad institucional. Es, otra vez, una foto con mensaje. Milei y Karina ya lo habían respaldado con fuerza en redes sociales, en medio de la polémica por sus viajes. Ahora, ese apoyo tendrá formato presencial. Y en la lógica de la Casa Rosada, donde las señales de cercanía presidencial pesan más que cualquier aclaración posterior, la imagen puede leerse como una ratificación política en toda la línea.
Manuel Adorni, protagonista de una serie de cuestionamientos por viajes junto a su esposa.
De esta manera, Adorni busca dejar atrás una semana turbulenta con dos postales potentes. La primera, la de la recomposición con Bullrich. La segunda, la del sostén explícito del Presidente y su hermana. Así, el jefe de Gabinete busca recuperar volumen político, reordenar el frente interno y volver a hablar de lo que el Gobierno quiere hablar.
Más actividades en agenda
La actividad de Adorni durante este jueves no se agotó en Bullrich. Más bien al contrario: fue parte de una ronda amplia de reuniones que buscó exhibir gestión, dinamismo y articulación con distintas áreas del Gobierno. Después del encuentro con la legisladora, recibió al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Más tarde hizo lo propio con Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, y tenía previsto cerrar la jornada con Diego Santilli, ministro del Interior, que este viernes retomará los viajes a las provincias con una visita al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Lugones, Sturzenegger, Monteoliva, Caputo y Quirno acompañaron en la conferencia a Manuel Adorni.
Ese despliegue no parece casual. En un momento donde el foco opositor y mediático se había corrido hacia la controversia por sus desplazamientos, Adorni respondió con una agenda cargada, mostrando interlocución con ministros, armado político y coordinación de gestión, buscando contrarrestar los embates contra su figura.
La misma lógica ya se había insinuado tras la conferencia del miércoles, cuando el jefe de Gabinete recibió a Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más identificados con la impronta reformista del Gobierno. Y, según se informó, la ronda de reuniones mano a mano seguirá con Luis Caputo, en Economía, y con Alejandra Monteoliva, en Seguridad.