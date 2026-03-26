Señales de respaldo

Adorni mostró sintonía con Bullrich y se prepara para otra foto con Milei

Apoyos para el Jefe de Gabinete frente a las denuncias. Este jueves se reunió con la Jefa de bloque de LLA en el Senado. Y este viernes volverá a mostrarse junto al presidente Javier Milei en Casa Rosada. Busca poner en el centro de la escena el nuevo paquete de leyes que el oficialismo promete enviar al Congreso.