Adorni negó irregularidades y se puso a disposición de la Justicia

El jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, aseguró este miércoles en Conferencia de Prensa que no tiene irregularidades que ocultar y remarcó que ya se puso a disposición de la Justicia, en medio de cuestionamientos por sus viajes recientes.
El jefe de Gabinete defendió su patrimonio, habló de sus viajes y aseguró que entregará toda la información requerida por los organismos de control.
El jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, aseguró este miércoles en Conferencia de Prensa que no tiene irregularidades que ocultar y remarcó que ya se puso a disposición de la Justicia, en medio de cuestionamientos por sus viajes recientes.
Durante una transmisión oficial desde las 11 horas, el funcionario se refirió a las críticas vinculadas a un viaje a Nueva York, Estados Unidos, junto a su esposa y a otro traslado en avión privado a Punta del Este, Uruguay. En ese marco, buscó despejar dudas y reafirmar su postura frente a las acusaciones, a la par de ser acompañado por miembros del Gabinete ubicados en la primera fila de la sala.
Adorni fue categórico al defender su situación patrimonial: “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder”. Además, insistió en que su conducta se mantiene dentro de los marcos legales.
En un rol de vocería presidencial, dejó atrás rápidamente la línea de las acusaciones en el texto de su discurso y procedió a realizar un balance la postura oficialista respecto al 50 aniversario del último golpe de estado cívico - militar y las actividades en torno al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, reforzando el concepto expuesto en la publicación de Casa Rosada sobre "la historia completa".
También remarcó, este 25 de marzo, de forma extensa la gestión del gobierno de Javier Milei y sus objetivos alcanzados, todo bajo un contexto de presentación de la tarea de vocería presidencial para el año 2026.
El jefe de Gabinete también subrayó que brindará toda la información necesaria para esclarecer los hechos: “Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”.
En el cierre, lanzó una defensa del accionar del oficialismo: “Quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”.
Luego de sus propias palabras, Adorni respondió a las consultas de los periodistas acreditados en Casa Rosada, quienes enfocaron casi la totalidad de sus preguntas a los episodios recientes en los que se lo acusa de supuestos hechos de corrupción y contradicción en la discusión "ética".