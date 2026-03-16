Adorni reconoció como "error" el viaje de su mujer en el avión presidencial

Manuel Adorni, aseguró este domingo por la noche que la presencia de su mujer Bettina Angeletti en la comitiva presidencial que viajó a los Estados Unidos “no fue un delito, fue un error”.
El Jefe de Gabinete habló en un programa televisivo sobre las polémicas que lo rodean en torno a los viajes con su esposa.
Manuel Adorni, aseguró este domingo por la noche que la presencia de su mujer Bettina Angeletti en la comitiva presidencial que viajó a los Estados Unidos “no fue un delito, fue un error”.
En una entrevista televisiva, el Jefe de Gabinete minimizó además que la controversia generada en torno a ese viaje, y otro a Punta del Este en un avión privado, lo afecte en su posible carrera como candidato a jefe de Gobierno porteño.
“Esto no cambia nada de nada”, aseguró, aunque afirmó que será candidato en 2027 “si el Presidente me lo pide”.
En relación al viaje a Punta del Este, realizado en el feriado de Carnaval, Adorni fue tajante, al afirmar que la difusión del video fue “desde adentro” del Gobierno, aunque evitó dar nombres.
No defendió, ante una pregunta concreta, al asesor presidencial Santiago Caputo, de influencia directa sobre la SIDE, y se limitó a englobar las críticas a ambos viajes en “un golpe para desestabilizar” al Gobierno.
La primera parte del reportaje giró en torno al viaje a New York, con su esposa como parte de la comitiva oficial. “Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, dijo Adorni en la entrevista cuyas declaraciones reproduce La Nación. Repitió la palabra error una decena de veces en el transcurso del reportaje.
Adorni reiteró que la presencia de su esposa “no generó ni un dólar de gasto para el Estado” y dijo que el Gobierno puso “una vara altísima”, ya que la administración de Javier Milei, afirmó, es “la más austera de la historia”.
“No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, sostuvo Adorni sobre el pago de algo menos de U$S 4000 dólares, abonados por él mismo como parte del vuelo privado entre San Fernando y Punta del Este, en febrero pasado.
Allí fue cuando deslizó sospechas, además, sobre la procedencia del video que grabó cuando él, su mujer y sus dos hijos subían al avión. “Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”, remarcó.
“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, dijo el jefe de Gabinete ante una repregunta del periodista Majul, en la que evitó mencionar a Santiago Caputo. Hacia el final de la entrevista, prometió mostrar las facturas de sus gastos en la ciudad balnearia uruguaya, “si me lo requieren”, aunque no precisó cuando ni ante quienes lo haría.
“Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”, destacó el ministro coordinador y hombre de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.