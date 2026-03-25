Conferencia en Casa Rosada

De nuevo en el atril, Adorni también adelantó un primer paquete de leyes para el Congreso

El vocero y jefe de Gabinete reapareció en conferencia de prensa. Buscó correr el foco de las denuncias, confirmando el envío de una primera tanda de proyectos y que dará su primer informe de gestión el próximo 29 de abril en el Congreso.