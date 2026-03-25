Audiencia pública

Casi 200 expositores opinan en forma presencial sobre la Ley de Glaciares

Este miércoles se escuchó el testimonio el Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, y la ex diputada Marta Maffei, autora de la norma que ahora se busca modificar. Se inscribieron más de 100 mil personas; una porción mínima tendrá ocasión de hablar.