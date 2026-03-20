Mensajes de Vecinos y Llegan Cartas

Manuel Adorni enfrenta críticas por un viaje a Nueva York, cuestionado por su falta de transparencia y las excentricidades en su gestión. La política de importaciones del gobierno genera controversia, con empresarios preocupados por el impacto en el empleo y la industria nacional.
DARÍO CATACCIO
Buenos días, quisiera expresar en estas líneas, atento a la atención de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, en todos los casos que me ha pasado, siempre recibí una atención muy buena, tanto del API, como de la EPE, Iapos y demás.
Quisiera hacer una mención especial a Iapos (Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social), donde la atención que me brindaron fue excelente, destacando el personal que se desempeña o se ha desempeñado en el sector de Casos Complejos, donde las soluciones fueron inmediatas, claras instrucciones, mostrando una empatía pocas veces vista, en los sectores privados.
Una valoración a los empleados públicos que muchas veces parecen como una "mala palabra" para la sociedad y para los cargos gerenciales de dichos organismos. A todos, gracias.
***
VECINOS DE CANDIOTI NORTE
A la Municipalidad de Santa Fe. En nuestra condición de residentes de Barrio Candioti Norte, deseamos manifestar públicamente nuestra profunda satisfacción ante la reciente instalación de potentes focos en el alumbrado público de calle Lavalle, entre Domingo Silva y Juan del Campillo, así como en la intersección de la primera con las nombradas en segundo y tercer lugar.
Felicitamos a intendente Juan Pablo Poletti y a su equipo de gestión. Enrique Rabe y Marta Emma Gómez.
***
AYELÉN VILLAVERDE
Estoy cursando el profesorado de Masas y Pastas conjuntamente con el de Chef y Panadería, pero me he quedado sin trabajo y me resulta realmente muy difícil contar con todos los requisitos y elementos que nos exigen, como ser cofia, delantal, bol, palos de amasar, horno para las prácticas en la casa, los ingredientes que nos piden para elaborar en la clase, guantes, todo lo que se necesite para dicha carrera.
Hoy en día me sirve mucho y no quiero dejarla. Por eso aprovecho la posibilidad que me brinda diario El Litoral para pedirles respetuosamente la siguiente colaboración: si tienen ropa, calzado, carteras, adornos o bisutería que ya no usen, a mí me pueden servir para ir a las ferias a exponerlos y venderlos para poder solventar mis gastos.
Me pueden contactar por WhatsApp al 342-4-427211, yo los busco. Desde ya muchas gracias.
***
ROBERTO SÁNCHEZ
En los últimos días hemos sido testigos de otro traspié del jefe de Gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni, por querer concretar con su amada esposa un viajecito que se habían prometido a la "Gran Manzana", quedando al descubierto su falta de decoro en las funciones de implacable criticón y más ferviente comunicador de las iniciativas gubernamentales.
Por eso mismo hoy es objeto de la devolución de gentilezas que ha tenido para con sus colegas. Puede ser que estos se hayan hartado de sus modos en las comunicaciones, por soberbio, obsecuente y presuntuoso.
Adorni quiso eludir su responsabilidad aduciendo el "carácter privado" de su viaje, a la vez que se refirió al "sacrificio" que hace "deslomándose" con sus tareas. Si saliera de su capullo se daría cuenta del verdadero esfuerzo que hacen todos los argentinos para bancar sus excentricidades.
Adorni tendrá que dar también las explicaciones de su viaje a Punta del Este, porque se fue a un hangar para hacer migraciones y salir del país chapeando "por izquierda". Justo él, que es uno de los que debe dar el ejemplo de austeridad y transparencia. ¡Puerta, vereda, calle y… fin!
***
MIGUEL ÁNGEL REGUERA
Las tardes de lluvia en el Bar Ourense, suelen ser asociadas al "vermut con ingredientes". Los contertulios, que han hecho de la revolución una tradición, se niegan a cambiar el menú. Y así como los martes se juega al mus y los jueves a la brisca, los días de miércoles, como éste, es el turno de la Generala.
- ¡Escalera servida! (dijo El Nano Rovira y le pasó el cubilete a Juan Nepomuceno Baigorria, El Último Unitario)
El maestro lo tomó, puso los dados adentro, los hizo rodar y obtuvo tres 6, un 2 y un 5.
- Ya tiene el 6 y el póker (dijo don Alberto, jubilado con la mínima y casado con la Máxima, su prima segunda)
- Voy por la Generala (dijo Baigorria, mientras todos veían llegar a Omar, que dejó el camperón mojado sobre el respaldo de la silla que arrimó a la mesa)
- ¿Qué hay, gente? (preguntó Omar)
- Nada nuevo… ¿Y vos? (contestó Baigorria, que vio que salía otro 6 en su segundo tiro y seguía a Generala)
- ¿Yo? ¡Genial Acorde a los nuevos tiempos, me compré un auto chino, motor comprimido, caja automática y me ahorré 10 mil dólares, así que pude comprar otras cosas.
- ¿Y qué más se compró? (lo interrogó don Alberto)
- Todos electrodomésticos chinos. Una heladera de dos puertas, una cocina eléctrica, una tele gigante y tres equipos de aire acondicionado.
Baigorria agitó el cubilete, con un ritmo acompasado, al tanto que escuchaba a Omar completar su relato.
- Encima me sobraron un par de miles de dólares, así que la semana pasada fuimos con mi familia a Chile para pasear con el auto. Todo baratísimo. Nos compramos un teléfono inteligente a la mitad de precio que acá.
- ¡Tres! (cantó el dado sobre la mesa y se frustraron las aspiraciones de coronar una Generala para Baigorria)
- ¿Qué hacemos, maestro? (le preguntó Rovira)
- Pero, al final… de lo que ahorró acá en Argentina no le quedó un peso (demandó don Alberto a Omar)
¡Nooo! El sábado fuimos al mayorista y compramos unas cajas de turrones y galletitas para llevar a la cooperadora de la Escuela del barrio. Vieron que Martita siempre está pensando en cómo ayudar a la gente.
El Gaita, dueño del bar, se acercó para traer un platito con aceitunas negras, y entonces pudo escuchar que el último unitario, bajando la cabeza, dijo como en un susurro:
- Rovira… ¡tachame la doble!
***
HUGO MODESTO IZURDIAGA
En palabras del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "la Argentina está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades".
Ante semejante afirmación, el ciudadano argentino debiera preguntase cómo hará el Gobierno Nacional para revertir la crisis profunda que atraviesa el sector productivo, mientras el presidente Javier Milei dice que "la apertura económica permite acceder a bienes de mejor calidad a menor precio".
Lo que el mandatario ignora es que liberar las importaciones es una medida que perjudica a los empresarios y aumenta el desempleo. El ingreso indiscriminado de mercaderías del exterior va a causar nuevas quiebras de empresas.
La industria se encuentra en pleno retroceso con preocupantes índices de disminución en su actividad y no se avizoran signos de recuperación. El actual programa económico viene provocando una infinidad de fábricas cerradas, comercios vacíos y trabajadores que pierden su empleo.
Si los argentinos pretendemos que nuestra nación crezca y se desarrolle, se hace imprescindible un plan que fomente la creación de empleos. Se necesita un cambio de rumbo para poner la República en marcha. De no hacerlo, las industrias continuarán bajando sus persianas, ocasionando cuantiosas pérdidas laborales. En conclusión: es inviable un país con cada vez menos producción nacional.