La corte de Nueva York revocó el fallo por YPF: Argentina evitó pagar US$16.000 millones

*GANAMOS EL JUICIO DE YPF*

La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).

Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj