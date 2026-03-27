La corte de Nueva York revocó el fallo por YPF: Argentina evitó pagar US$16.000 millones

YPF vuelve al centro de la atención internacional tras la decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, que determinó que la jueza Loretta Preska no interpretó correctamente la legislación argentina. Como resultado, se anuló el fallo de primera instancia y se ordenó que el caso vuelva a ser revisado.
Este fallo marca un paso importante para la estrategia del Gobierno de revertir la millonaria sentencia de septiembre de 2023, aunque no fue unánime entre los magistrados.
Tras conocerse la decisión judicial, las acciones de Burford Capital, empresa que representa a los demandantes Petersen y Eton Park, registraban fuertes bajas en la Bolsa de Nueva York. Este movimiento refleja la incertidumbre generada por la revocación del fallo inicial y las posibles implicancias sobre los reclamos millonarios contra el Estado argentino.
Reaccióndel Gobierno
El presidente Javier Milei celebró la decisión judicial, destacando que Argentina “no deberá pagar nada”. En su cuenta de X, escribió: “Ganamos”, y calificó el fallo como histórico e impensado, “el mayor logro jurídico de la historia nacional”.
*GANAMOS EL JUICIO DE YPF* La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj
El mandatario resaltó que, gracias a esta resolución, YPF queda exculpada de responsabilidad en el proceso de estatización y que el país se evita un pago que superaría los US$16.100 millones.
Milei agregó: “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra Argentina: el mejor escenario posible, con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia. Esto significa que no debemos pagar NADA de los aproximadamente USD 18.000 millones”.
Además, en medio de la polémica por el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Presidente cuestionó a quienes critican sus viajes a Estados Unidos y sus decisiones de gestión, mencionando irónicamente las críticas sobre los 18.000 millones de dólares.
La decisión judicial exime al país de un pago millonario.
Implicancias legalesy políticas
El fallo refuerza la posición del Gobierno en su intento de revertir la sentencia original. La revocación subraya la necesidad de revisar con precisión la interpretación de la legislación argentina en tribunales extranjeros. Aunque la decisión aún no es definitiva, se trata de un precedente significativo que podría influir en futuros litigios internacionales en los que el país esté involucrado.