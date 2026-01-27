El Gobierno rechazó un pedido de informe sobre la ubicación del oro del Banco Central

El gobierno argentino rechazó informar a la justicia de Estados Unidos sobre la ubicación y movimientos de las reservas de oro del Banco Central.
Los beneficiarios del fallo por la estatización de YPF —con Burford Capital como actor central— vienen empujando medidas de “discovery” para localizar activos que puedan embargarse y así avanzar en la ejecución de la sentencia de US$ 16.100 millones.
En ese marco, solicitaron que Argentina detalle ubicación, cuentas y movimientos de las reservas en oro, bajo el argumento de que podría tratarse de un activo relevante para garantizar el cobro.
De acuerdo con el planteo de la defensa, la información sobre el oro sería confidencial y no estaría bajo control del Tesoro, ya que corresponde al Banco Central, al que el Gobierno describe como entidad independiente.
En la misma línea, también se rechazó el pedido para que el ministro Luis Caputo declare sobre el tema; el Ejecutivo indicó que hará la consulta correspondiente al BCRA.
Mientras la causa principal espera definiciones del Segundo Circuito sobre la apelación argentina, el juzgado de Loretta Preska mantiene abierto el frente de pedidos de información, que empuja la disputa a terreno sensible: activos públicos, reservas, y qué puede considerarse embargable.
En Buenos Aires, el Gobierno insiste en que no corresponde abrir datos que, por definición, forman parte del andamiaje de política monetaria y reservas. Del otro lado, los demandantes siguen buscando grietas para cobrar.