La causa por YPF entró en pausa en EE.UU. tras una decisión favorable para la Argentina
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió el avance del proceso de discovery y de medidas vinculadas a esa etapa en la causa por YPF. La decisión le dio alivio a la estrategia judicial argentina mientras se espera el fallo de fondo.
La Justicia de Estados Unidos le dio este martes una señal favorable a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió frenar el avance del discovery post sentencia y de actuaciones asociadas a esa etapa, mientras analiza la apelación principal presentada por el Estado nacional.
La medida implica que, por ahora, no seguirán adelante pedidos de producción de documentos, sanciones vinculadas a ese proceso ni la audiencia probatoria que estaba prevista para abril. El alcance de la decisión no cierra la causa, pero sí congela un tramo sensible del expediente mientras se espera una definición sobre la cuestión de fondo.
La Cámara del Segundo Circuito suspendió el avance del discovery en la causa YPF. Foto: Reuters
Un freno en una etapa sensible del caso
El planteo argentino había sido impulsado por la Procuración del Tesoro en los primeros días de Sebastián Amerio al frente del organismo. La presentación pidió suspender el discovery por considerarlo intrusivo y desproporcionado, en una fase en la que los demandantes buscaban avanzar sobre documentación y dispositivos vinculados al cumplimiento de la sentencia.
En esa estrategia, el Gobierno sumó además un respaldo importante: el Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyó formalmente el pedido argentino para pausar esa etapa del expediente. Ese acompañamiento fue presentado ante la Cámara de Apelaciones como parte de la discusión sobre la conveniencia de frenar el proceso mientras sigue abierta la revisión del fallo principal.
Qué queda suspendido y qué no
La decisión de la Cámara no equivale a una anulación de la sentencia contra la Argentina ni a un cierre del juicio. Lo que quedó en pausa es el avance de la etapa de discovery post sentencia y de medidas ligadas a esa instancia, en un expediente donde los beneficiarios del fallo vienen intentando obtener información sobre activos y bienes argentinos para avanzar en la ejecución.
Ese punto es importante porque evita, al menos por ahora, nuevas audiencias y pedidos de documentación en un momento procesal delicado. La apelación sobre el fondo sigue abierta ante el mismo tribunal, que deberá decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia contra el Estado argentino.
La apelación de fondo sobre la sentencia contra la Argentina sigue en trámite
Una causa millonaria que sigue abierta
El litigio se originó por la expropiación de YPF en 2012 y derivó en una sentencia de primera instancia por USD 16.100 millones a favor de Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management. La Argentina sostiene que la jurisdicción estadounidense no corresponde y que el caso debería regirse por la legislación local.
En paralelo, el expediente tiene otras derivaciones abiertas, entre ellas discusiones sobre la entrega de acciones de YPF y medidas de ejecución en distintas jurisdicciones. Por eso, el freno dispuesto ahora por la Cámara aparece como una pausa relevante dentro de un caso que sigue teniendo enorme peso político, jurídico y financiero para el país.
Qué mira ahora la Argentina
La decisión judicial fue leída en el mercado y entre los analistas como un alivio parcial para la posición argentina. El foco pasa ahora a la apelación de fondo, cuya audiencia ya se realizó meses atrás y todavía espera resolución. No hay un plazo formal para ese fallo, pero el movimiento del tribunal vuelve a poner el expediente bajo atención.
Para el Gobierno, el objetivo inmediato era frenar un proceso que podía abrir nuevas vías de presión en la ejecución. Esa meta quedó provisoriamente cumplida con la suspensión del discovery y de actuaciones vinculadas, aunque el litigio por la expropiación de YPF sigue lejos de cerrarse.