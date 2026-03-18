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La causa por YPF entró en pausa en EE.UU. tras una decisión favorable para la Argentina

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió el avance del proceso de discovery y de medidas vinculadas a esa etapa en la causa por YPF. La decisión le dio alivio a la estrategia judicial argentina mientras se espera el fallo de fondo.