Juicio en EE.UU.

Caso YPF: este jueves pedirán que sancionen a la Argentina por incumplir una orden judicial

Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que hubo incumplimiento en la entrega de comunicaciones digitales. La defensa argentina afirma que respeta todas las órdenes y apela una cláusula clave ante la Cámara de Nueva York.