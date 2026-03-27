A pesar del superávit del cuarto trimestre

La cuenta corriente argentina del 2025 cerró con un déficit de US$ 7.582 millones

El gasto en turismo al exterior de los argentinos totalizó US$ 12.072 millones. El stock de la deuda total del gobierno creció en US$ 1.709 millones en el último trimestre del pasado año, hasta alcanzar US$ 174.999 millones.