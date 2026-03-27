La cuenta corriente argentina del 2025 cerró con un déficit de US$ 7.582 millones
El gasto en turismo al exterior de los argentinos totalizó US$ 12.072 millones. El stock de la deuda total del gobierno creció en US$ 1.709 millones en el último trimestre del pasado año, hasta alcanzar US$ 174.999 millones.
Los argentinos gastaron más de US$ 12 mil millones en turismo al exterior en 2025.
“La cuenta corriente registró un superávit de US$2.294 millones en el cuarto trimestre de 2025, frente a un superávit de US$903 millones en el mismo período de 2024”. Luis Caputo se adelantó media hora a la difusión oficial del Indec, para dar a conocer el dato.
La cuenta corriente es uno de los indicadores más importantes para entender la salud económica del país. Básicamente, es una sección de la Balanza de Pagos que registra todas las transacciones de bienes, servicios y rentas que un país realiza con el resto del mundo durante un periodo determinado.
Luis Caputo señala una "dinámica consistente con el orden macroeconómico".
El ministro señaló en su cuenta de la red social X que “el aumento en el superávit fue explicado por un mayor saldo en la balanza de bienes, que se incrementó de US$4.919 millones a US$6.283 millones. Esta suba fue consecuencia de un aumento de 14,4% i.a. en las exportaciones y de 10,2% i.a. en las importaciones”.
Sin embargo, de esta manera -siempre según Caputo- “el año 2025 culminó con un déficit de US$7.582 millones, equivalente a 1,1% del PBI. La balanza de bienes registró un superávit de US$15.359 millones, con una suba en las exportaciones de 9,3% i.a. y un incremento de 25,2% i.a. en las importaciones”.
Caputo señaló que “estos resultados reflejan que la cuenta corriente, que registra el comercio de bienes y servicios, los flujos de ingresos primarios e ingresos secundarios entre residentes y no residentes, se encuentra en una dinámica consistente con el orden macroeconómico y la expansión del nivel de actividad en forma sostenida, condición necesaria para generar empleo de calidad”.
Señala el Indec que el déficit de la cuenta corriente implicó una reversión del saldo positivo del 2024 (US$ 5.701 millones). Este cambio respondió, fundamentalmente, al menor saldo positivo obtenido en la balanza comercial de bienes y al agravamiento de los déficits registrados tanto en la cuenta de servicios (-US$11.234 millones) como en el ingreso primario (-US$ 13.900 millones).
El gasto en turismo
Durante el año 2025, el gasto de Argentina en turismo (registrado en el informe del Indec bajo el rubro “Viajes” de la cuenta de servicios) totalizó US$ 12.072 millones. Buena parte de esa salida de divisas son “dólares del colchón” que no afectan las cuentas oficiales, pero que sacan del país divisas que Caputo quiere en el sistema mediante la “inocencia fiscal”.
El déficit en la cuenta de viajes en 2025 fue significativamente superior al de 2024, aumentando en US$ 4.376 millones. Solo en el último trimestre de 2025, el gasto fue de US$ 2.271 millones. Y es un reflejo de lo que muchos críticos del modelo analizan como "retraso cambiario".
Ezeiza y la polémica por el "dólar atrasado" que alienta viajes al exterior.
Este incremento interanual de US$ 293 millones para dicho período se atribuyó a un aumento tanto en la cantidad de viajeros residentes como en su gasto promedio.
Durante el cuarto trimestre, los países donde más gastaron los argentinos en servicios de viajes fueron Brasil (US$ 499 millones), Estados Unidos (US$ 268 millones), Uruguay (US$ 212 millones), España (US$ 202 millones) y Chile (US$ 193 millones).
La deuda externa total
Durante el último trimestre de 2025, el stock de deuda total creció en US$ 1.709 millones. Este incremento fue impulsado por el gobierno (+US$ 3.647 millones) y el Banco Central (+US$ 2.777 millones), mientras que el sector de sociedades no financieras y hogares registró una reducción significativa de su deuda en US$ 4.926 millones
La sede del ministerio de Economía de la Nación en CABA.
Al 31 de diciembre de 2025, la deuda externa bruta total de Argentina, valuada a valor nominal residual, se estimó en US$ 320.305 millones. El gobierno es el principal deudor del país, representando el 54,6% del total de la deuda externa, con un monto total de US$ 174.999 millones.
Esa deuda se compone principalmente de préstamos (US$ 100.760 millones) y títulos de deuda (US$ 74.239 millones a valor nominal). Los principales acreedores del gobierno central son organismos internacionales (US$ 97.255 millones), seguidos por tenedores de títulos de deuda (US$ 59.066 millones).
Dentro de los organismos internacionales, el FMI es el acreedor más importante con US$ 57.230 millones. Luego se registran sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro, que representa el 33,2% de la deuda total por un monto de US$ 106.474 millones.
Esa cartera se compone de inversión directa (crédito entre empresas), que suman US$ 54.419 millones; créditos y anticipos comerciales (US$ 20.768 millones), títulos de deuda (US$ 17.654 millones) y préstamos (US$ 12.656 millones)
Las posiciones del BCRA reprentan el 10,1% de la deuda externa bruta de la argentina y equivalen a US$ 32.315 millones según el reporte del Indec. En esa cifra se suman préstamos (US$ 24.100 millones) y asignaciones de Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$ 6.930 millones.