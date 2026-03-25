Según el INDEC

Bajaron los viajes al exterior en febrero, pero sigue el déficit en la balanza turística

Las Estadísticas de Turismo Internacional indicaron que en el segundo mes del año cayó 10,7% la salida de turistas residentes y subió 8% el ingreso de no residentes. Aun así, la diferencia entre ambos flujos volvió a dejar saldo negativo. El organismo ya no informa el gasto promedio en dólares de forma mensual.