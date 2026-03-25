Bajaron los viajes al exterior en febrero, pero sigue el déficit en la balanza turística
Las Estadísticas de Turismo Internacional indicaron que en el segundo mes del año cayó 10,7% la salida de turistas residentes y subió 8% el ingreso de no residentes. Aun así, la diferencia entre ambos flujos volvió a dejar saldo negativo. El organismo ya no informa el gasto promedio en dólares de forma mensual.
El INDEC informó que en febrero cayeron 10,7% los viajes al exterior, pero la balanza turística siguió en rojo por la brecha entre salidas e ingresos.
Pese a una merma en la cifra de viajes al exterior, la balanza turística en febrero volvió a registrar déficit. Así lo indicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el informe de Estadísticas de Turismo Internacional correspondiente al segundo mes del 2026.
El informe apunta a una caída interanual en la cantidad de argentinos que viajaron al exterior. El registro detalla 1.629.200 residentes que salieron del país en calidad de turistas, lo que implicó una contracción del 10,7% con respecto al mismo mes del año pasado. En tanto, ingresaron 534.200 turistas no residentes, con una mejora del 8% frente a febrero del año pasado.
Pese a presentarse como una señal de corrección, no lo fue del todo. La diferencia entre salidas e ingresos dejó un saldo negativo de 1.095.000 turistas. En enero, esta misma cifra había sido de 1.082.000. Es decir, aun con menos argentinos saliendo del país para vacacionar, comprar o pasar unos días afuera, la balanza turística volvió a ampliarse.
Aunque febrero mostró una baja en las salidas al exterior y una mejora en la llegada de extranjeros, el desbalance siguió abierto y el rojo de la balanza turística volvió a hacerse sentir.
Al incorporar en esa cuenta a los "excursionistas", visitantes que entran o salen del país pero regresan en el día, cuyo saldo negativo fue de 225.700 personas, el déficit total de visitantes internacionales trepó a 1.320.600. Así, el movimiento total sumó 852.000 visitantes y 2.172.600 viajantes.
Ese contraste explica en parte que la mejora relativa del turismo receptivo no alcanzó para compensar el volumen emisivo, ubicando la brecha en términos todavía amplios para suponer un reequilibrio. Incluso, en la serie desestacionalizada, el INDEC remarcó que la cantidad de turistas no residentes cayó 6,4%, sugiriendo que la mejora interanual en el arranque del año no evidencia una inercia en el ingreso de visitantes del exterior.
Estadísticas con cambios
El informe de febrero se publicó, además, en medio de un cambio metodológico y político que rodea a las estadísticas del sector. El organismo había advertido que, a partir de enero de 2026, se producirían modificaciones en la difusión de la información por la no renovación del convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente.
Uno de los efectos concretos de esa reformulación es que el informe ya no difunde el balance de dólares por turismo con la frecuencia de antes, ya que esa información pasará a publicarse de forma trimestral. Detrás de esa modificación hubo una polémica interna en el Gobierno: la Secretaría de Turismo objetó la metodología con la que se registraba el gasto de los extranjeros en la Argentina, al considerar que esa medición agrandaba el saldo negativo del sector. Así, el seguimiento mensual del turismo queda ahora menos expuesto en el dato de gasto y más atado a la lectura indirecta del flujo de viajeros.
El INDEC informó que en febrero cayó 10,7% la salida de turistas residentes y subió 8% el ingreso de no residentes.
Como antecedente, el cierre de 2025 mostró que salieron más divisas de las que entraron. El déficit en la balanza turística con la medición anterior completó un récord en el informe de diciembre: el gasto del turismo receptivo fue de USD 3.110 millones, mientras que el turismo emisivo totalizó USD 7.164,2 millones. El saldo final quedó en rojo por USD 4.054,2 millones. En flujos de viajeros, el desbalance anual también había sido marcado: 2.876,5 miles arribados contra 5.959,6 miles de salidas.
Entre los elementos que ayudan a explicar la variación interanual aparece el tipo de cambio real multilateral, que según las mediciones del Banco Central pasó de 81 puntos en febrero del año pasado a 90,1 de este año, siendo $1.060 el valor promedio del dólar hace un año y $1.420 este verano. Es decir, el dólar estuvo más caro que un año atrás, favoreciendo la llegada de extranjeros y desalentando las salidas de argentinos, pero una corrección que, por ahora, no alcanza para revertir la estructura de viajes.
El mapa del turismo
Los destinos elegidos por los argentinos, según el INDEC, fueron en un 82,2% hacia los países limítrofes. La mayor parte de los viajes tuvo como destino Brasil, que concentró el 36,4% del total. Detrás se ubicaron Uruguay, con 16,5%, y Chile, con 15,3%. El sesgo regional evidencia un turismo de cercanía, más accesible en costos relativos, más flexible en tiempos y, sobre todo, apoyado en los cruces terrestres.
Del lado receptivo, el origen de los visitantes mostró una composición distinta. Chile se consolidó como el principal emisor hacia la Argentina, con el 21,1% del total de turistas no residentes. Le siguieron Europa, con 19,5%; Estados Unidos y Canadá, con 13,8%; y Brasil, con 13%. Así, los ingresos de extranjeros se distribuyen entre países limítrofes y de mayor distancia, pero en volúmenes que todavía quedan cortos frente a la salida de residentes.
El informe de Indec muestra que el 82,2% de los argentinos que viajaron al exterior en febrero eligió países limítrofes.
En los motivos del viaje también hay diferencias, aunque no demasiado drásticas. Entre los turistas no residentes que llegaron por vía aérea a Ezeiza y Aeroparque, el 57,8% declaró que su principal razón fue “Vacaciones/ocio”, mientras que el 28,4% señaló “Visita a familiares o amigos”. En el caso de los argentinos que viajaron al exterior, el 80,4% indicó como motivo principal las vacaciones, seguido bastante más atrás por la visita a familiares o amigos, con 10,5%.
Por aire, por tierra y por mar
Otro dato relevante del informe es por dónde se movieron los viajeros. En el turismo emisivo, el 53,5% de los residentes salió del país por vía terrestre; el 37,1% lo hizo por vía aérea; y el 9,5%, por vía fluvial o marítima. En el receptivo, la distribución fue más equilibrada: 43,1% ingresó por vía terrestre, 42,5% por aérea y 14,4% por vía fluvial/marítima.
Durante febrero se estimaron 227.200 llegadas de turistas no residentes por avión, con un incremento interanual del 21,6%. Las salidas de turistas residentes por la misma vía alcanzaron 603.900, un salto del 19,8%. El resultado fue un saldo negativo de 376,7 miles de turistas internacionales sólo en ese segmento.
Ezeiza y Aeroparque siguieron concentrando la mayor parte de ese movimiento. El 88,6% de las llegadas aéreas de no residentes se canalizó por esas dos terminales, y el 80,5% de las salidas de residentes también. Otro de los aeropuertos registrados es Córdoba con un alza del 50,5% en el arribo de turistas extranjeros y un salto del 81,5% en las salidas de residentes hacia el exterior. En Mendoza, en tanto, los arribos crecieron 7,4% y las salidas de residentes, 6,2%.