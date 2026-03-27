Exportaciones agroindustriales: el primer trimestre marca un récord histórico
Con 29 millones de toneladas exportadas en apenas tres meses, el complejo agroindustrial arranca 2026 con cifras inéditas. La combinación de oferta récord, competitividad internacional y fuerte demanda externa impulsa al sector, aunque también plantea desafíos logísticos y de precios.
El récord alcanzado comprende los últimos 10 años y es un 8% superior respecto del mismo período de 2025. En productos lácteos la suba fue de más de 19%
El sector agroindustrial argentino comenzó 2026 con números que ya lo posicionan como un año potencialmente histórico. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el primer trimestre se exportaron el equivalente a 29 millones de toneladas de granos, incluyendo tanto embarques directos como productos procesados como aceites y harinas.
Este volumen representa un récord absoluto para esta altura del año y responde a una combinación de factores: una cosecha excepcional, alta competitividad internacional y una demanda externa sostenida.
Las proyecciones refuerzan esta tendencia. La producción total de la campaña 2025/26 alcanzaría las 160 millones de toneladas, el mayor volumen registrado en la historia del agro argentino.
Cereales en alza: trigo, maíz y cebada lideran
El desempeño exportador de los cereales es uno de los pilares del crecimiento. El trigo se destaca con 8,8 millones de toneladas exportadas en el trimestre (11,7 Mt en toda la campaña), duplicando el promedio de los últimos cinco años.
La cebada también muestra números sobresalientes, con 2,5 Mt exportadas, un 40% por encima del promedio reciente. En tanto, el sorgo y el maíz, que iniciaron su campaña en marzo, ya exhiben volúmenes relevantes.
El maíz proyecta 5 millones de toneladas exportadas solo en marzo, consolidando uno de los mejores arranques de la historia.
Particularmente el maíz proyecta 5 millones de toneladas exportadas solo en marzo, consolidando uno de los mejores arranques de la historia. El sorgo, por su parte, creció un 30% interanual.
El girasol rompe esquemas y la soja muestra otro ritmo
Dentro de las oleaginosas, el girasol es el gran protagonista. Con una dinámica exportadora atípica, el complejo girasolero superaría las 2 millones de toneladas equivalentes en el trimestre, multiplicando por 3,7 el promedio de la última década.
La soja, en cambio, presenta un comportamiento más moderado. Con 7,3 Mt exportadas, se ubica levemente por debajo del promedio reciente, en parte porque la nueva campaña comienza formalmente en abril.
Puertos al límite: presión logística y efecto en precios
El fuerte ritmo exportador tiene su correlato en la logística. Las descargas en puertos y plantas alcanzan niveles máximos: más de 21 Mt ya fueron entregadas, un 22% más que en igual período de 2025.
Este contexto genera tensiones operativas. En plena cosecha de maíz y con la soja a punto de comenzar, el sistema de cupos adquiere un rol central, provocando en muchos casos descuentos en los precios por entregas inmediatas.
El récord alcanzado comprende los últimos 10 años y es un 8% superior respecto del mismo período de 2025. En productos lácteos la suba fue de más de 19%
La dinámica exportadora también se refleja en el mercado local. Las compras de granos superan las 52 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento del 46% interanual y un 30% por encima del promedio de la última década.
El patrón es claro: oferta récord y demanda activa, tanto del sector exportador como de la industria procesadora.
Cierre de campaña para la soja: fuerte demanda externa y menor stock
El ciclo 2024/25 de soja estuvo marcado por el impacto de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, que redireccionó la demanda hacia Argentina.
Las exportaciones cerrarían en 12,4 Mt, casi triplicando la campaña anterior y ubicándose como la segunda mejor marca histórica.
Las exportaciones cerrarían en 12,4 Mt, casi triplicando la campaña anterior y ubicándose como la segunda mejor marca histórica.
Sin embargo, este fuerte flujo exportador redujo la disponibilidad para la industria. La molienda total proyectada alcanza 41,6 Mt, mientras que los stocks finales caen a 3,8 Mt, el nivel más bajo en una década (excluyendo el año de sequía).
Más soja importada desde Paraguay
De cara a la nueva campaña 2025/26, la industria argentina comienza a asegurar abastecimiento con soja importada. Se estima que en el primer trimestre ingresaron 1,4 Mt desde Paraguay, en un contexto donde el país vecino alcanzaría una cosecha récord superior a 11,5 Mt.
Esta dinámica permite sostener la actividad de las plantas procesadoras, aunque también introduce mayor competencia que limita subas de precios en el mercado interno.
Energía y agro: los biocombustibles ganan protagonismo
El escenario internacional también suma un factor clave: la suba del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente, que impulsó el precio del crudo hasta un 47%.
En este contexto, Argentina avanzó con medidas para aumentar el corte de etanol en combustibles, lo que podría incrementar el uso de maíz en bioetanol en unas 500.000 toneladas adicionales.
Argentina avanzó con medidas para aumentar el corte de etanol en combustibles, lo que podría incrementar el uso de maíz en bioetanol en unas 500.000 toneladas adicionales.
En paralelo, Estados Unidos también amplió el uso de etanol (E15), consolidando el vínculo entre energía y agro. Este escenario favorece particularmente al maíz y al aceite de soja, cuyos precios mostraron mayor dinamismo en las últimas semanas.
Un año que recién comienza
El arranque de 2026 deja una señal contundente: el agro argentino atraviesa un momento de máxima expansión productiva y comercial.
Sin embargo, el desafío no es menor. La presión sobre la logística, la volatilidad de precios y la creciente competencia internacional serán variables clave a monitorear.
Con una cosecha récord en marcha y mercados externos demandantes, el sector tiene todo para consolidar un año histórico, aunque deberá hacerlo equilibrando eficiencia, infraestructura y estrategia comercial.